  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

پیکر استاد علاءالدین یاسینی در سنندج به خاک سپرده شد

پیکر استاد علاءالدین یاسینی در سنندج به خاک سپرده شد

سنندج- پیکر استاد علاءالدین یاسینی، هنرمند برجسته و پیشکسوت دف‌نوازی کردستان، که در ۵۸ سالگی بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت، عصر جمعه با حضور گسترده هنرمندان در سنندج تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر استاد علاءالدین یاسینی، هنرمند برجسته و پیشکسوت دف‌نوازی کردستان، که شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریورماه در ۵۸ سالگی بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت، عصر جمعه با حضور گسترده هنرمندان و علاقه‌مندان در سنندج تشییع شد.

در مراسم تشییع این هنرمند فقید، هنرمندان و مردم کردستان با حضور خود به پاس خدمات ارزشمند وی در عرصه فرهنگ و هنر، به او ادای احترام کردند.

در این مراسم که با طنین دف و ذکر «یا الله» همراه بود، فضای معنوی و عاطفی حاکم شد.

پیکر استاد یاسینی پس از تشییع در آرامستان بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد.

یاد و خاطره این هنرمند بزرگ که سال‌ها در عرصه موسیقی کردی و دف‌نوازی تأثیرگذار بود، همواره در دل‌های مردم کردستان زنده خواهد ماند.

کد خبر 6587208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها