پیکر استاد علاءالدین یاسینی در سنندج به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر استاد علاءالدین یاسینی، هنرمند برجسته و پیشکسوت دفنوازی کردستان، که شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریورماه در ۵۸ سالگی بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت، عصر جمعه با حضور گسترده هنرمندان و علاقهمندان در سنندج تشییع شد.
در مراسم تشییع این هنرمند فقید، هنرمندان و مردم کردستان با حضور خود به پاس خدمات ارزشمند وی در عرصه فرهنگ و هنر، به او ادای احترام کردند.
در این مراسم که با طنین دف و ذکر «یا الله» همراه بود، فضای معنوی و عاطفی حاکم شد.
پیکر استاد یاسینی پس از تشییع در آرامستان بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد.
یاد و خاطره این هنرمند بزرگ که سالها در عرصه موسیقی کردی و دفنوازی تأثیرگذار بود، همواره در دلهای مردم کردستان زنده خواهد ماند.
