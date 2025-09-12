  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

کشف جسد فرد مفقود شده جاسکی در سیریک

بندرعباس- جانشین انتظامی شهرستان جاسک از کشف جسد فرد مفقود شده جاسکی در محدوده شهرستان سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی اظهار کرد: با اعلام فقدان احدی از شهروندان شهرستان جاسک، پیگیری موضوع در دستور کار مأمورین انتظامی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: بر اساس گزارش‌ها، بررسی و ردزنی مسیرهای تردد فرد فقدانی متأسفانه روز جاری جسد او در حوزه استحفاظی شهرستان سیریک کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی جاسک در این خصوص تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی و دقیق در رابطه با این حادثه همچنان با جدیت ادامه دارد.

مرادی همچنین افزود: تحقیقات پلیس در زمینه تمامی احتمالات و فرضیات مرتبط تا حصول نتیجه قطعی ادامه دارد.

جانشین انتظامی جاسک ضمن درخواست از شهروندان، از آن‌ها خواست تا از انتشار شایعات و اظهارات غیرموثق خودداری کنند تا مسیر بررسی‌ها مختل نشود.


    نظرات

    • ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا به خانواده اش صبر دهد

