کشف جسد فرد مفقود شده جاسکی در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی اظهار کرد: با اعلام فقدان احدی از شهروندان شهرستان جاسک، پیگیری موضوع در دستور کار مأمورین انتظامی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: بر اساس گزارشها، بررسی و ردزنی مسیرهای تردد فرد فقدانی متأسفانه روز جاری جسد او در حوزه استحفاظی شهرستان سیریک کشف شد.
جانشین فرماندهی انتظامی جاسک در این خصوص تصریح کرد: بررسیهای تخصصی و دقیق در رابطه با این حادثه همچنان با جدیت ادامه دارد.
مرادی همچنین افزود: تحقیقات پلیس در زمینه تمامی احتمالات و فرضیات مرتبط تا حصول نتیجه قطعی ادامه دارد.
جانشین انتظامی جاسک ضمن درخواست از شهروندان، از آنها خواست تا از انتشار شایعات و اظهارات غیرموثق خودداری کنند تا مسیر بررسیها مختل نشود.
نظر شما