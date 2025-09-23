جسد مرد ۷۰ ساله در آستارا کشف شد

شاهین قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده جسد مردی در حوالی روستای خانه‌های آسیاب، مأموران مرزبانی با توجه به حوزه استحفاظی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: جسد متعلق به پیرمردی حدود ۷۰ ساله با هویت معلوم است و پس از بررسی‌های اولیه و جمع‌آوری شواهد و مستندات، برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت جسد و شواهد موجود، احتمال وقوع قتل وجود دارد اما برای اظهار نظر نهایی باید منتظر نتایج پزشکی قانونی و تحقیقات بیشتر باشیم.