۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

جشن حفظ کل طلاب و عمامه‌گذاری در مسجد علمیه دارالسلام برگزار شد

هفتمین آئین عمامه‌گذاری و جشن حفظ کل قرآن تعدادی از طلاب مدرسه علمیه دارالسلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) هفتمین آئین عمامه‌گذاری و جشن حفظ کل تنی چند از طلاب در مسجد و مدرسه علمیه دارالسلام برگزار شد.

این مراسم با هدف قدردانی از تلاش‌های علمی و دینی طلاب و ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهل بیت (ع) برگزار و محفل بشارت و شکرانه قرآن کریم نیز برگزار شد.

طلابی که در این مراسم معمم شدند علاوه بر اتمام تحصیل سطح ۲ حوزه، از مهارت‌های حفظ قرآن کریم، خوشنویسی‌، دفاع شخصی و تسلط به یکی از زبان‌های خارجه نیز برخوردارند.

حجت الاسلام و المسلمین حسین اسکندری، تولیت این حوزه در بخشی از این مراسم سخنرانی کرد و با استناد به آیه «یَٰٓأَیُّهَا ا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَکُمۡ» به والدین توصیه کرد: فرزندانتان را به یاری خدا و دین خدا در آورید و نگران آینده‌شان نباشید که خداوند مهربان بزرگترین یاری کننده است.

وی افزود: امروزه جامعه اسلامی و حتی جامعه جهانی نیازمند عالمان و مبلغان دین مبین اسلام است تا بندگان خدا را به سر منزل مقصود برسانند.

یادآور می‌شود سال گذشته مراسم عمامه‌گذاری و تکریم حفاظ قرآن مدرسه علمیه دارالسلام تهران با حضور ۲۰ نفر از طلاب پایه هشتم این مدرسه در سالروز ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد و شماری از طلاب که به تازگی موفق به حفظ کل قرآن کریم شده بودند نیز تجلیل و تکریم شدند. آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز میهمان ویژه این مراسم بود.

