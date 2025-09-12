مسئولان معیشت مردم را جدی دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبه اول نماز جمعه این هفته شهر یزد با سفارش به تقوا و پرهیز از گناه گفت: تقوا بهترین راه برای رسیدن به سعادت است و اطاعت خدا زیربنای سعادت انسانهاست.
وی با اشاره به آیات قرآن افزود: خداوند ما را یادآور شده که مال و فرزند زینت زندگی دنیاست، اما آنچه برای انسان باقی میماند و نزد پروردگار بهتر و پاداشش افزون است، اعمال صالح است.
امام جمعه یزد تصریح کرد: منظور از باقیات صالحات، کارهایی است که رنگ خدایی میگیرد و ماندگار میشود. عمل صالح از هر چیز دیگر از جمله مال و فرزند برتر است؛ زیرا عمل صالح در دنیا و آخرت همراه انسان خواهد بود و ثمره و پاداش بزرگ میدهد.
ناصری ادامه داد: همه چیز در دنیا فناپذیر است و آنچه میماند، اعمال نیک است. مصادیق عمل صالح فراوان است؛ محبت اهل بیت، نماز و عبادت، یاری اسلام و قرآن، کمک به یتیمان، رشد علمی، خدمت به مردم و تقوا و اطاعت از خدا.
وی افزود: پیامبر اکرم به ما آموختهاند که هنگام تصمیمگیری اول عاقبت کار را بسنجیم؛ اگر عاقبت آن به نفع دنیا و آخرت و خدمت به مردم بود، آن را انجام دهیم و اگر ظلم یا تباهی در پی دارد، به آن وارد نشویم.
خطیب جمعه یزد در بخش پایانی خطبه اول تأکید کرد: پس انسان باید اعمال خود را خدایی کند تا هم به خود رحم کرده باشد و هم به جامعه خدمت کند، چرا که باقیات صالحات نزد پروردگار بهترین سرمایه و پاداش است.
ناصری در خطبه دوم، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، اظهار داشت: انبیا، اولیا، شهدا و ائمه همگی برای هدایت انسان به سوی راه سعادت و قرب الهی آمدند؛ همان صراط مستقیمی که هر نمازگزار از خدا میخواهد ما را در آن هدایت کند.
وی تصریح کرد: صراط مستقیم عبارت است از راه حق، اسلام و ولایت اهلبیت و اطاعت از خدا؛ اما این مسیر همیشه با دشمنیها و وسوسهها روبهروست و شیطان و دشمنان تلاش میکنند انسان را از آن خارج سازند.
نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به صبر و فداکاری پیامبر و ائمه گفت: پیامبر و اهلبیت چه رنجها که نکشیدند تا اسلام بماند و قرآن حاکم شود؛ امروز نیز باید با صبر و پایداری همان راه را ادامه دهیم.
ناصری با یادآوری انقلاب اسلامی افزود: امام خمینی (ره) در زمانی که اسلام در مظاهر اجتماعی کمرنگ شده بود، مردم را بیدار کرد و با فداکاریها و مجاهدتها زمینه استقلال و آزادسازی ایران را فراهم کرد؛ امروز نیز باید از این دستاورد دفاع و آن را حفظ کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مسائل معیشتی و فشارهای خارجی اشاره کرد و گفت: دشمن با تحریم و جنگ رسانهای و فشار اقتصادی تلاش دارد ملت را ناامید و منزوی کند؛ اما ما باید با اتحاد، امید و تلاش مستمر راه پیشرفت را ادامه دهیم.
امام جمعه یزد خطاب به مسئولان و مردم تأکید کرد: مسئولان باید با جدیت در حل مشکلات معیشتی، مقابله با گرانی و پیگیری خودکفایی در کشاورزی و انرژی اقدام کنند، هیچ مدیری حق سستی ندارد. مردم و نخبگان نیز نباید مأیوس شوند؛ باید کار، نوآوری و سرمایهگذاری را ادامه دهند.
ناصری همچنین خاطرنشان کرد: دشمنان میلیاردها دلار برای وارونهنمایی واقعیات هزینه میکنند؛ لذا رسانهها، روحانیون و فعالان باید امید را تقویت و واقعیت توانمندیهای کشور را نشان دهند.
وی در پایان گفت: ایران امروز قلعه اسلام است و همه ما سربازان این قلعهایم؛ باید تحت ولایت و در کنار رهبری با صبر، وحدت و تلاش مستمر برای تقویت اسلام و خدمت به مردم بایستیم.
