به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه میامی در مسجد جامع ضمن اشاره به راه اندازی ستاد راهبردی معیشت، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هیئت دولت، حل مسئله مشکلات معیشتی را در اولویت نخست مسئولان اجرایی قرار دادند.

وی با بیان اینکه معظم له صراحتاً اعلام کردند که مسئله امروز مسئولان ما باید حل مسئله معیشتی مردم باشد، افزود: در پاسخ به این مطالبه، دولت چهاردهم با ابتکار معاون اول رئیس جمهور، ستاد راهبردی معیشت کشور را تشکیل دادند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه این ستاد قرار است هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی با هدف تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار را در دستور کار قرار دهد، گفت: این ستاد همچنین در زمینه تأمین اقلام اساسی خدمت خواهد کرد.

عزیزی با بیان اینکه اقدامات شفاف در راستای بهبود شرایط معیشتی مردم دیگر راهبرد این شورا خواهد بود، بیان کرد: این اقدام دولت کار بسیار خوب و مهمی است که اعضا و مأموریت‌های خوبی نیز برای این ستاد در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه وظایف این ستاد در پنج محور تقسیم شده که نخستین آن تثبیت قیمت‌ها است، افزود: تأمین پایدار کالا، انضباط بازار، حمایت از اقشار آسیب پذیر و همچنین شفافیت پاسخگویی دیگر موضوعات و اهداف این ستاد محسوب می‌شود.

امام جمعه میامی با بیان اینکه یک نکته کلیدی برای موفقیت این ستاد، اطلاع رسانی شفاف است، ابراز کرد: دولت باید به مردم بیان کند که چه اقداماتی صورت گرفته و پول‌ها و اعتبارات در چه جاهایی خرج شده است.

عزیزی با بیان اینکه اگر گزارش هفتگی از وضعیت قیمت‌ها و میزان بازرسی‌ها و پرونده‌های تخلف و روند اجرای کالابرگ و … در فضای کشور منتشر شود، مردم هم به اقدامات دولت اعتماد می‌کنند، ابراز کرد: همه مسئولان باید از این رویه پیروی کنند.