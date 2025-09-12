وضعیت آبرسانی در جاسک و سیریک غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در خطبههای نمازجمعه این هفته بندرعباس ضمن هشدار نسبت به بحران جدی کمبود آب آشامیدنی در شهرستانهای جاسک و سیریک، خواستار اقدام فوری از سوی مسئولان استان و بهرهگیری از اعتبارات ملی برای حل این مشکل شد.
وی با ابراز تأسف از شرایط موجود گفت: در سفرهایم به جاسک و سیریک، شاهد بودم که مردم برخی نقاط هر ۳۰ تا ۶۰ روز یک بار با تانکر آب دریافت میکنند؛ آنهم آبی که بر اثر ماندگی، زرد و غیربهداشتی شده و قابل مصرف نیست.
عبادی زاده ادامه داد: این شیوه تأمین آب در قرن ۲۱ قابل قبول نیست.
وی خطاب به استاندار هرمزگان و نمایندگان استان در مجلس تأکید کرد: تأمین آب شرب، یک ضرورت غیرقابل چشمپوشی است و هر اقدام دیگری بدون حل این بحران، اولویتی ندارد. اگر منابع استانی پاسخگو نیستند، باید از اعتبارات ملی استفاده و با نهادهای مرتبط در تهران رایزنی شود.
دشمن در مسیر «نه جنگ، نه صلح»؛ ملت و دولت هوشیار بمانند
امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به هشدار اخیر رهبر معظم انقلاب درباره راهبرد جدید دشمن گفت: پس از شکست در جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی، حالا دشمن به دنبال یک بازی فرسایشی با مدل نه جنگ، نه صلح است. هدف این راهبرد، تضعیف سرمایههای اجتماعی و توقف حرکت رو به جلوی کشور است.
او تأکید کرد: ملت و دولت باید در برابر این نیرنگ، هوشیار بمانند. امروز نیروهای مسلح ما با فرض احتمال جنگ، در سکوت در حال تقویت توان دفاعیاند؛ در همین حال، دولت و مردم نیز باید کار و تلاش خود را ادامه دهند و بخش خصوصی از سرمایهگذاری دست نکشد.
حمله به قطر اثبات هشدارهای ایران بود
آیتالله عبادیزاده در ادامه با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر، آن را نشانهای از پایان توهم «امنیتِ خریدنی» دانست و گفت: کشورهای منطقه باید بدانند که امنیت با پول خریده نمیشود؛ ایران سالهاست که هشدار میدهد اعتماد به آمریکا و ائتلافهای ساختگی، نتیجهای جز خیانت ندارد. امروز جهان اسلام به این حقیقت نزدیکتر شده است.
وی افزود: اتحاد منطقهای، کلید امنیت پایدار است و کشورهای اسلامی باید خود برای تأمین امنیتشان اقدام کنند. حمله به قطر نشان داد که حتی مذاکره با آمریکا هم از خطر در امان نمیماند.
نظر شما