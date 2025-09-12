«گروسی» مسبب جنگ ۱۲ روزه علیه ایران؛ عدم اعتماد به آژانس و مدیرکل آن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب بلوک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج در مسجد جامع این شهر، اعلام کرد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های خارجه در سطح مسئولان بالای نظام تصمیم گیری می‌شود و فقط کار وزارت خارجه نیست لذا در شرایط فعلی هم هر گونه تصمیم در بحث تعامل با آژانس به شورای امنیت ملی سپرده شده است.

وی افزود: تیم مذاکره کننده و شخص عراقچی تا به حال کارنامه خوبی از خود نشان داده است و ما به ایشان تا به حال اعتماد داریم؛ ولی بی اعتمادی ما به مدیران آژانس و شخص آقای گروسی و بازرسان می‌باشد و شکی نیست که گروسی جاسوس اسرائیل است و مسبب اصلی در تحمیل جنگ دوازده روزه علیه ایران گزارشات غلط و مغرضانه آژانس بود.

امام جمعه دیباج با اشاره به اینکه ما از ذوق زدگی آقای گروسی در پس از این توافقات نگران هستیم ابراز کرد: اگر چه ما در راه اندازی مجتمع نیروگاهی بوشهر به آژانس نیازمندیم ولی چرا مثل برجام، همیشه قدم اول را ما باید برداریم. و چرا برداشت آژانس از متن این توافق غیر از آن چیزی است که مسئولین ما می‌گویند و ما نمی‌خواهیم دوباره ماجرای برجام نافرجام تکرار شود و امید است با انتشار متن توافقات این ابهامات برطرف گردد.

قریب با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر اظهار داشت: اولاً این حمله باز هم در سر میز مذاکره رخ داد و این نشان می‌دهد تله مذاکره حربه آمریکایی اسرائیلی است که در پیش گرفتند و ثانیاً آمریکا وقتی فهمید ترور نافرجام بود بار مسئولیت را به عهده نگرفت تا حفظ آبرو کند و شکی نیست که اسرائیل سگ هار آمریکا در منطقه است و بدون اطلاع و دستور آمریکا جرأت هیچ اقدامی را ندارد.

وی با بیان اینکه ثالثاً این حمله نشان داد آمریکا با وجود دریافت میلیاردها دلار از اعراب به هیچ وجه مدافع دوستان اعراب منطقه نیست و آنها را در بازی‌های قمار خود به راحتی می‌فروشد افزود: این مسأله باید سران عرب را بیدار کند و اگر کشورهای عربی همصدا با جبهه مقاومت نگردند امنیت آنها توسط اسرائیل مثل دیگر کشورها به خطر خواهد افتاد و لازم است مردم کشورهای مسلمان بیدار شوند و فریب آمریکا را نخورند.