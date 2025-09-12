عملیات در قدس اشغالی با سلاح سرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانهای رژیم صهیونیستی از وقوع یک حادثه امنیتی با سلاح سرد در منطقه عربی نشین قدس اشغالی خبر دادند.
پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این حادثه دو نفر زخمی شدهاند و عامل عملیات بازداشت شده است.
پلیس رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه جزئیات حادثه در در دست بررسی است، خاطرنشان کرد که عامل این عملیات یک فرد عربی- اسرائیلی است.
حال یکی از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است.
منابع امنیتی رژیم صهیونیستی از تقویت نیروهای نظامی در منطقه عملیات خبر میدهند و پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده که کنترل منطقه را در دست دارد.
آژانس رسانهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عامل این عملیات جوانی از منطقه شعفاط واقع در سرزمینهای اشغالی است. رسانههای صهیونیستی در عین حال اعلام نکردند که این عملیات یک عملیات شهادت طلبانه بوده است یا خیر؟
