  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

عملیات در قدس اشغالی با سلاح سرد

عملیات در قدس اشغالی با سلاح سرد

در عملیاتی که توسط یک جوان عرب در قدس اشغالی و با سلاح سرد انجام شد، دو صهیونیست زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از وقوع یک حادثه امنیتی با سلاح سرد در منطقه عربی نشین قدس اشغالی خبر دادند.

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این حادثه دو نفر زخمی شده‌اند و عامل عملیات بازداشت شده است.

پلیس رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه جزئیات حادثه در در دست بررسی است، خاطرنشان کرد که عامل این عملیات یک فرد عربی- اسرائیلی است.

حال یکی از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است.

منابع امنیتی رژیم صهیونیستی از تقویت نیروهای نظامی در منطقه عملیات خبر می‌دهند و پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده که کنترل منطقه را در دست دارد.

آژانس رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عامل این عملیات جوانی از منطقه شعفاط واقع در سرزمین‌های اشغالی است. رسانه‌های صهیونیستی در عین حال اعلام نکردند که این عملیات یک عملیات شهادت طلبانه بوده است یا خیر؟

کد خبر 6586963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها