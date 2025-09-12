ایندیپندنت: فرار از خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت فاش کرد که تعداد آمار فرار نظامیان رژیم صهیونیستی از ارتش و پیوستن به آن افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی ده‌ها هزار نفر از نظامیان ذخیره را برای حمله به شهر غزه فرا خوانده است.

این روزنامه به آمار رسمی در این رابطه اشاره نکرد، اذعان داشت که نظامیان تازه وارد، با وجود خطر محبوس شدن در زندان، از خدمت سربازی فرار می‌کنند.

در همین رابطه، گروهی به نام «نظامیان برای اسرا» می‌گوید که نماینده بیش از ۳۶۰ نظامی است که از خدمت فرار کرده‌اند.

ماکس کریش، یکی از اعضای این گروه، در کنفرانسی مطبوعاتی که در ۲ سپتامبر برگزار شد، گفت: «جنگ تجاوزکارانه و مداوم نتانیاهو، اسرای ما را بی‌جهت به خطر می‌اندازد و بافت جامعه صهیونیستی را ویران می‌کند، در حالی که همزمان تمام جمعیت غیرنظامی غزه را می‌کشد، معلول می‌کند و گرسنه نگه می‌دارد.»

گروه دیگری که در این زمینه تشکیل شده و «جان‌هایمان را نجات دهید» نام دارد، اعلام کرد که نماینده تقریباً ۱۰۰۰ مادر نظامی اسرائیلی است.

ارتش رژیم صهیونیستی آماری دقیق از موارد غیبت یا فرار از خدمت ارائه نمی‌دهد، اما یک نتایج نظرسنجی نشان داد که حدود دو سوم صهیونیست‌ها، از جمله حدود ۶۰% از یهودیان صهیونیست معتقدند که رژیم صهیونیستی باید با توافقی موافقت کند که شامل آزادی همه اسیران، توقف خصومت‌ها و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه باشد.