به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، کمیته‌های مقاومت در فلسطین با صدور بیانیه‌ای در واکنش به عملیات شهادت طلبانه در شهر قدس اشغالی اعلام کرد: عملیات قهرمانانه تیراندازی در قدس اشغالی را تبریک می‌گوئیم و آن را پاسخی مشروع به نسل‌کشی و پاکسازی قومی و طرح‌های کوچ اجباری، ریشه‌کن کردن و الحاق در غزه و کرانه باختری می‌دانیم.

این بیانیه تاکید کرد که عملیات دقیق قدس بار دیگر شکست‌های انباشته و پیچیده سیستم امنیتی و نظامی صهیونیستی را تأیید می‌کند و توانایی مقاومان و جوانان آزاد و انقلابی فلسطین را برای رسیدن به اهدافشان در عمق رژیم صهیونیستی، اثبات می‌کند.

این کمیته‌ها اعلام کردند که عملیات قهرمانانه قدس پیامی به جامعه صهیونیستی است که نتانیاهوی جنایتکار و باندش شما را برای حفظ مناصبشان به سوی هلاکت و نابودی می‌کشانند، و اینکه در سایه کشتارها و نسل‌کشی‌هایی که این فاشیست‌های قاتل علیه ملت ما مرتکب می‌شوند، هیچ امنیت و ثباتی برای شما وجود ندارد.

به نوشته این بیانیه عملیات قدس تأیید می‌کند که توهمات دروغین صهیونیسم در مورد امنیت و پیروزی بین «راموت» و «رامون» [حملات پهپادی نیروهای مسلح یمن و عملیات شهادت طلبانه در قدس]، از بین می‌رود و اظهارات کاتس و نتانیاهو چیزی جز ادامه گمراهی، فریب و توهمی نیست که آنها سعی در بازاریابی آن برای مخاطبان گمراه خود دارند.

کمیته‌های مقاومت مردمی از مقاومان و انقلابیون ملت و آزادگان در قدس و کرانه باختری و سرزمین اشغالی خواست که مقاومت خود را تشدید کرده و سرزمین‌های اشغالی را زیر پای اشغالگران صهیونیست به آتش بکشند.

جهاد اسلامی: عملیات قدس، پاسخی مشروع به جنایات اشغالگران است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با صدور بیانیه‌ای، عملیات قهرمانانه مبارزان فلسطینی در قدس اشغالی را تبریک گفت و آن را پاسخی طبیعی و مشروع به جنایات رژیم اشغالگر دانست.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز دوشنبه، ضمن تبریک عملیات قهرمانانه صبح امروز که توسط دو مبارز فلسطینی در قدس اشغالی انجام شد و منجر به هلاکت و زخمی شدن تعدادی از نظامیان ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان غاصب گردید، این عملیات را ستود.

این جنبش تأکید کرد که عملیات مذکور، پاسخی طبیعی به سیاست‌های جنایتکارانه فزاینده رژیم صهیونیستی، تحریکات مداوم، و عملیات سازمان‌یافته کوچ اجباری و تخریب است که توسط دولت این رژیم در نوار غزه، کرانه باختری، و حتی در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ صورت می‌گیرد. همچنین، این عملیات پاسخی مشروع به اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران و سیاست‌های ترور و گرسنگی در زندان‌های صهیونیستی است.

جهاد اسلامی در حالی که شهادت مجریان این عملیات را به ملت فلسطین تسلیت گفته و بر شجاعت قهرمانانه آن‌ها درود فرستاده، از فرزندان ملت فلسطین در سراسر فلسطین دعوت کرد که در مواجهه با جنایات ارتش اشغالگر و در سایه سکوت و انفعال عربی و بین‌المللی، واکنش‌ها را تشدید کنند.

جبهه مردمی فلسطین نیز عملیات شهادت طلبانه قدس را مورد ستایش قرار داده و تأکید کرد که این عملیات بیانگر اراده مقاومت و پیامی روشن به اشغالگران است که در سرزمین فلسطین آرامش نخواهند گرفت و بهای سنگینی را برای تمام جنایات خود خواهند پرداخت.