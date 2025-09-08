  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

گروه‌های مقاومت: صهیونیست‌ها روی آرامش را در فلسطین نخواهند دید

گروه‌های مقاومت اسلامی ضمن درخواست از فلسطینی‌ها برای گسترش عملیات ضد صهیونیستی تاکید کردند که صهیونیست‌ها روی آرامش را در فلسطین نخواهند دید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، کمیته‌های مقاومت در فلسطین با صدور بیانیه‌ای در واکنش به عملیات شهادت طلبانه در شهر قدس اشغالی اعلام کرد: عملیات قهرمانانه تیراندازی در قدس اشغالی را تبریک می‌گوئیم و آن را پاسخی مشروع به نسل‌کشی و پاکسازی قومی و طرح‌های کوچ اجباری، ریشه‌کن کردن و الحاق در غزه و کرانه باختری می‌دانیم.

این بیانیه تاکید کرد که عملیات دقیق قدس بار دیگر شکست‌های انباشته و پیچیده سیستم امنیتی و نظامی صهیونیستی را تأیید می‌کند و توانایی مقاومان و جوانان آزاد و انقلابی فلسطین را برای رسیدن به اهدافشان در عمق رژیم صهیونیستی، اثبات می‌کند.

این کمیته‌ها اعلام کردند که عملیات قهرمانانه قدس پیامی به جامعه صهیونیستی است که نتانیاهوی جنایتکار و باندش شما را برای حفظ مناصبشان به سوی هلاکت و نابودی می‌کشانند، و اینکه در سایه کشتارها و نسل‌کشی‌هایی که این فاشیست‌های قاتل علیه ملت ما مرتکب می‌شوند، هیچ امنیت و ثباتی برای شما وجود ندارد.

به نوشته این بیانیه عملیات قدس تأیید می‌کند که توهمات دروغین صهیونیسم در مورد امنیت و پیروزی بین «راموت» و «رامون» [حملات پهپادی نیروهای مسلح یمن و عملیات شهادت طلبانه در قدس]، از بین می‌رود و اظهارات کاتس و نتانیاهو چیزی جز ادامه گمراهی، فریب و توهمی نیست که آنها سعی در بازاریابی آن برای مخاطبان گمراه خود دارند.

کمیته‌های مقاومت مردمی از مقاومان و انقلابیون ملت و آزادگان در قدس و کرانه باختری و سرزمین اشغالی خواست که مقاومت خود را تشدید کرده و سرزمین‌های اشغالی را زیر پای اشغالگران صهیونیست به آتش بکشند.

جهاد اسلامی: عملیات قدس، پاسخی مشروع به جنایات اشغالگران است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با صدور بیانیه‌ای، عملیات قهرمانانه مبارزان فلسطینی در قدس اشغالی را تبریک گفت و آن را پاسخی طبیعی و مشروع به جنایات رژیم اشغالگر دانست.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز دوشنبه، ضمن تبریک عملیات قهرمانانه صبح امروز که توسط دو مبارز فلسطینی در قدس اشغالی انجام شد و منجر به هلاکت و زخمی شدن تعدادی از نظامیان ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان غاصب گردید، این عملیات را ستود.

این جنبش تأکید کرد که عملیات مذکور، پاسخی طبیعی به سیاست‌های جنایتکارانه فزاینده رژیم صهیونیستی، تحریکات مداوم، و عملیات سازمان‌یافته کوچ اجباری و تخریب است که توسط دولت این رژیم در نوار غزه، کرانه باختری، و حتی در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ صورت می‌گیرد. همچنین، این عملیات پاسخی مشروع به اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران و سیاست‌های ترور و گرسنگی در زندان‌های صهیونیستی است.

جهاد اسلامی در حالی که شهادت مجریان این عملیات را به ملت فلسطین تسلیت گفته و بر شجاعت قهرمانانه آن‌ها درود فرستاده، از فرزندان ملت فلسطین در سراسر فلسطین دعوت کرد که در مواجهه با جنایات ارتش اشغالگر و در سایه سکوت و انفعال عربی و بین‌المللی، واکنش‌ها را تشدید کنند.

جبهه مردمی فلسطین نیز عملیات شهادت طلبانه قدس را مورد ستایش قرار داده و تأکید کرد که این عملیات بیانگر اراده مقاومت و پیامی روشن به اشغالگران است که در سرزمین فلسطین آرامش نخواهند گرفت و بهای سنگینی را برای تمام جنایات خود خواهند پرداخت.

