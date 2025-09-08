بهانه بنیامین نتانیاهو برای فرار از دادگاه مهیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به قضات دادگاه محاکمه خود اعلام کرده که بنا به تحولات امنیتی در نشست امروز دادگاه حاضر نخواهد شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از عملیات شهادت طلبانه در شهر قدس اشغالی که به هلاکت ۵ صهیونیست و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر منجر شد را به عنوان بهانه خود برای عدم حضور در دادگاه استفاده کرد. بنا بر اعلام رسانه‌های صهیونیستی ۲۶ صهیونیست نیز در این حادثه دچار شوک شده‌اند.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو در جلسه با سرکردگان امنیتی رژیم صهیونیستی حادثه تیراندازی در شهر قدس را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

نتانیاهو برخلاف روال گذشته خود، جهت توجیه عدم حضور خود در دادگاه، به موقعیت عملیات شهادت طلبانه در شهر قدس اشغالی رفته و از این منطقه بازدید کرد.

وی در سخنانی در این بازدید گفت که این عملیات باعث می‌شود اسرائیل اقدامات خود را افزایش دهد. وی تهدید کرد که رژیم صهیونیستی تمامی عناصر فعال در اجرای این عملیات را تحت تعقیب قرار خواهد داد و اقدامات سختگیرانه خود را افزایش خواهد داد.