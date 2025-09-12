به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج اظهار کرد: جهاد تنها جنگ نظامی نیست؛ بلکه حضور شجاعانه و هوشمندانه مؤمنان در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی می‌تواند دشمن را به خشم آورد.

وی اضافه کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید: هر گامی که موجب خشم کفار شود، عمل صالح محسوب می‌شود.و رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند: «اگر دیدید دشمن غیظش درآمد، بدانید درست عمل کرده‌اید

امام جمعه دشتی بیان کرد: اقدام شجاعانه ملی‌پوشان کشورمان در سلام نظامی، نمونه‌ای از همین جهاد فرهنگی بود که دشمنان را خشمگین و رسانه‌های معاند را به هجمه واداشت و این خشم نشانه درستی مسیر آنان است.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت میلاد پیامبر رحمت، رهبر معظم انقلاب شمار زیادی از زندانیان را عفو کردند؛ اقدامی انسانی که هزاران خانواده را از رنج و انتظار رها ساخت و در سطح ملی و منطقه‌ای کم‌نظیر است. این اقدام نشان داد که نظام اسلامی، همواره به فکر مردم و رفع رنج آن‌هاست.

زاهددوست تاکید کرد: اما متأسفانه بازتاب رسانه‌ای این رخداد مهم، محدود بود. در برخی کشورها حتی بخشش جریمه رانندگی به عنوان «لطف ویژه» تبلیغ می‌شود و در بیلبوردها نمایش داده می‌شود، اما در کشور ما برخی رسانه‌ها به جای برجسته کردن اهمیت این عفو گسترده، به حاشیه‌هایی مانند عفو یک چهره جنجالی پرداختند.

وی افزود: رسانه‌ها باید در نحوه روایت چنین اقدامات ارزشمندی دقت کنند. اگر این رویداد مهم به درستی و بدون حاشیه‌سازی روایت می‌شد، می‌توانست در تقویت سرمایه اجتماعی، بازسازی امید و حتی دیپلماسی عمومی کشور نقش‌آفرین باشد.

امام جمعه دشتی با اشاره به توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد: این توافق بر اساس چارچوب‌های قانونی و مصوبات مجلس تنظیم شده است و ادعای غیرقانونی بودن آن، بدون بررسی کارشناسان مستقل، قابل قبول نیست.

اتکا به قدرت‌های خارجی قابل اعتماد نیست

وی ادامه داد: وزارت خارجه و تیم مذاکره‌کننده مجری تصمیمات کلان نظام هستند و قطعاً تصمیمات کلان با تأیید مقام معظم رهبری انجام می‌شود. جمهوری اسلامی ایران باهوشمندی، امکان خروج از NPT را مطرح کرد و شمشیر تهدید را بالای سر طرف غربی نگه داشت. این اقدام باعث مدیریت افکار عمومی و ایجاد فشار واقعی بر دشمن شد.

زاهددوست تصریح کرد: قدرت داخلی و انسجام ملی، پایه هر موفقیت در عرصه بین‌الملل است. نرمش نظام در مذاکرات، نه در برابر دشمن، بلکه در جهت مصلحت مردم و حفظ وحدت ملی است.

وی گفت: حمله رژیم صهیونیستی به قطر، اقدامی بی‌سابقه بود که نشان داد اتکا به قدرت‌های خارجی کافی و قابل اعتماد نیست؛ حتی حضور بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا نتوانست از تجاوز جلوگیری کند.

امام جمعه دشتی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی به کشوری حمله کرد که روابط غیررسمی و میانجیگری داشت و نشان داد که به هیچ توافق یا خط قرمزی پایبند نیست. عبرت مهم این است که هیچ کشوری از این سگ هار قلاده‌شکسته آمریکا در امان نیست و تنها راه مهار آن، اتحاد و همبستگی امت اسلامی است.

وی ادامه داد: امنیت واقعی تنها با استقلال، آمادگی دفاعی و وحدت امت حاصل می‌شود، نه اعتماد به قدرت‌های خارجی یا عادی‌سازی روابط با متجاوزان. ما بر مبنای قرآن کریم معتقدیم که جنایتکاران عالم در همین دنیا به سزای اعمال خود خواهند رسید و طعم عذاب و شکست خواهند چشید.

زاهددوست تاکید کرد: به مدد الهی، قطره‌قطره خون مظلومان غزه و فلسطین دریایی خواهد شد که هیمنه پوشالی ترامپ و نتانیاهو را غرق خواهد کرد و انشاالله اثری از کاخ ظلم و ظالمان باقی نخواهد ماند. وحدت ما، ایمان ما و همبستگی امت اسلامی، سد محکمی در برابر هر تجاوز و ستمگری است.

وی با تاکید بر تسریع در واگذاری زمین به خانواده‌های ۴ فرزندی بیان کرد: در شهر خورموج، خانواده‌های ۴ فرزندی همچنان منتظر واگذاری زمین هستند، مسئولان همت کردند و واگذاری زمین به این خانواده‌ها را تسریع کنند.