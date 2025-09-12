اتحاد جهان اسلام و حفظ روحیه امید راهکار مقابله با تهدیدات دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهاجر مازندرانی در خطبههای امروز نماز جمعه گرگان به تلاشهای دشمن برای ایجاد یأس و رخوت در جامعه اشاره کرد و گفت: دشمن بهدنبال تحمیل هزینههای روانی جنگ به ملت ایران است، اما رهبر معظم انقلاب بر لزوم شکستن این معادله و حفظ روحیه نشاط و امید در میان مسئولان و مردم تأکید کردهاند.
وی افزود: رهبر انقلاب تأکید دارند که باید در برابر چالشها و فشارها روحیه تلاش، امید و نشاط را در جامعه تقویت کنیم و هیچگاه اجازه ندهیم که دشمن از طریق جنگ روانی بر اراده ما غلبه کند.
امام جمعه موقت گرگان با تأکید بر اهمیت انتقاد دلسوزانه و سازنده گفت: رهبر معظم انقلاب همواره با وجود تمجید از تلاشهای دولت، انتقادات سازنده خود را مطرح کردهاند. این روش بهترین الگو برای همه است. انتقاد باید مشفقانه، منصفانه و همراه با مهربانی باشد تا موجب رشد و پیشرفت شود.
وی همچنین به هشدار رهبر انقلاب درباره مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب به دولت هشدار دادهاند که باید برای تأمین انرژی زمستان، تثبیت قیمتها و کنترل تورم برنامهریزیهای فوری داشته باشد و از ایجاد نگرانیهای روانی در بازار ارز جلوگیری شود.
مهاجر مازندرانی در ادامه درباره حرکت کاروان بینالمللی «ثمود» که به سمت غزه حرکت کرده است، گفت: این کاروان نمادی از مقاومت، کرامت انسانی و حمایت جهانی از مردم مظلوم فلسطین است. این حرکت، فراتر از یک سفر تجاری است و نشاندهنده امید به پیروزی عدالت و شکست ظلم در سطح جهانی است.
وی افزود: حضور فعالان مدنی و چهرههای شناختهشده از بیش از ۴۰ کشور جهان در این کاروان نشاندهنده گسترش حمایت جهانی از فلسطین و انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی در عرصه بینالمللی است.
امام جمعه موقت گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به هجمهها علیه ورزشکاران ایرانی که در میادین بینالمللی با سلام نظامی به نظام اسلامی ارادت نشان میدهند، اشاره کرد و گفت: این حرکت نشاندهنده عملی صالح است که در نظر خداوند مورد رضایت قرار میگیرد و دشمن را به خشم میآورد.
وی همچنین از سیاستهای برخی کشورهای عربی که پایگاههای نظامی خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادهاند، انتقاد کرد و افزود: این عمل خلاف دستورات قرآن است و خیانت به امت اسلامی به شمار میآید.
مهاجرمازندرانی بر لزوم اتحاد جهان اسلام تأکید کرد و گفت: تنها راه نجات جهان اسلام، اتحاد و بیداری است. باید ائتلاف جهانی اسلامی برای مقابله با نقشههای شوم استکبار شکل گیرد و کشورهای اسلامی در برابر دشمنان مشترک خود متحد شوند.
نظر شما