مسئولان برای رفع مشکلات نخلداران استان بوشهر پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم اظهار کرد: با توجه به تذکر هفته قبل نسبت به تحویل زمین‌های باقیمانده متقاضیان مسکن، اعلام کردند که دیروز موضوع خاتمه یافته و فردا زمین به متقاضیان تحویل می‌دهند.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: همه ادارات موظف هستند نسبت به تعهدی که می‌دهند برای اجرای آن حتماً متعهد بمانند که اعتماد به انقلاب و نظام و بالاتر از آن اعتماد مردم به اسلام از اعتماد به مسئولان و عمل آنها به تعهد نشأت می‌گیرد.

وی با اشاره دیدار مقام معظم رهبری با اعضای هیئت دولت ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند باید راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشید. یعنی علاوه بر اینکه امکانات کشور که تا به امروز ایجاد شده باید روایت قدرت از آن به جامعه روایت کرد، باید در مسیری حرکت کرد که بشود از آن روایت قدرت به مردم ارائه کرد.

پهلوزاده ادامه داد: با کار و تلاش و مجاهدت و کار متراکمی که حضرت آقا از رئیس جمهور بخاطر آن تشکر کردند، خدمات و امکاناتی ایجاد شود که موضوع روایت قدرت قرار بگیرد و این توانمندی هم وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دشمن تحمیل کردن حالت نه جنگ و نه صلح است و دولت و مجموعه‌ها نباید تحت تأثیر این سیاست دشمن قرار بگیرند که رکود و خمودی ایجاد کند. توصیه فرمودند که واحدهای تولیدی که گرفتار شده اند اینها را باید احیا کنند و همچنین نسبت به ثبات قیمت در بازار تذکر دادند که دولت تلاش کند هم با دادن کالابرگ و هم ثبات بازار این احساس نشود که بازار رها است.

لزوم تثبیت قیمت‌ها و تأمین پایدار کالاها

امام جمعه اهرم افزود: دولت هم با مسئولیت معاون رئیس جمهور ستاد راهبردی معیشت را تشکیل دادند برای جلوگیری از نوسان قیمت کالاهای ضروری و تثبیت قیمت‌ها و تأمین پایدار کالاها و انضباط بازار و حمایت از اقشار کم برخوردار که ان شاء الله با این ابتکار، دولت بتواند در این عرصه موفق باشد.

وی اضافه کرد: یک نکته در مورد نفس مذاکره اینکه نظام جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌های موجود بین المللی برای برطرف کردن همه تهدیدهای اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کند البته با فهم اینکه این مذاکرات نمی‌تواند خواسته‌های ما را برآورده کند و با عدم اعتماد صد درصدی به طرف غربی و با اعتماد به تیم مذاکره کننده داخلی مذاکره کننده این بازی مذاکرات ادامه پیدا می‌کند.

پهلوزاده یاد آور شد: دور جدید مذاکرات بیشتر شبیه به چانه زدن با دزدان سر گردنه بر سر کالاهای خودت هست تا توافق با منطق و معیار عقلانی. در مورد مذاکره برای فعال نشدن مکانیزم ماشه هم با وجود اینکه دشمن همه تلاشش را کرده ولی باز هم برای اینکه شاید کشوری بهانه کند و از این گردنه بخواهد بر ملت ایران فشار بیاورد باز هم رفتند و مذاکره کردند و این اقدام دشمن را به تأخیر انداختند.

امام جمعه اهرم افزود: روز ۲۵ شهریور روز خرما نامگذاری شده که باید به وزارت خانه جهاد یادآور شد که خرما و درخت نخل یکی از ماندگارترین میوه‌ها و ارزاقی است که خداوند برای گذر انسان از قحط سالی‌ها و سال‌های سخت این نعمت را برای انسان‌ها قرار داده است.

وی گفت: نخیلات فعلی در استان گرفتار آفت‌های فراوانی از جمله آفت سوسک سرخرطومی است و شوری آب هم مزید بر علت است که نیاز است برای بقای کشاورزی و کمک به باغداران موضوع اصلاح نژاد در اولویت قرار داده شود والا تا سال‌های دیگر این نخیلات توان مقابله با این آفت ها نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: نکته مهم‌تر توجه به پرداخت زکات است که می‌تواند برکت کار کشاورزان باشد که عده‌ای هم غافل هستند از این دستور خداوند. مالی که زکات به آن تعلق می‌گیرد چشم همه فقرا به آن دوخته می‌شود و برکتی نخواهد نداشت.