سید سجاد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با هفت ویژگی رتبه‌های برتر نسل z در کنکور، اظهار کرد: براساس آمارهای علمی و جهانی در سالیان اخیر نوع تفکرات و مطالعه دانش آموزان در سراسر دنیا به ویژه در ایران پس از شیوع ویروس کرونا تغییر یافته چرا که با شیوع این ویروس نوع درس خواندن دانش آموزان از حضوری به فضای مجازی و آنلاین تغییر یافته است.

وی تصریح کرد: باید نیم نگاهی به نحوه تغییر روند درس خواندن دانش آموزان بعد از کرونا داشته باشیم تا بتوانیم مزایا و معایب آن را بررسی کنیم.

این مدرس شیمی کنکور به بیان هفت ویژگی رتبه‌های برتر کنکور در نسل زد پرداحت و خاطر نشان کرد: براساس یافته‌های علمی و پژوهش‌های صورت گرفته، نخستین عامل موفقیت رتبه‌های برتر کنکور در نسل z نیز هوش هیجانی بالا و کنترل آن است به طوری که فرد می‌تواند با استفاده از مدیریت زمان، مدیریت احساسات و استرس‌های به وجود آمده در شرایط مختلف و بحران‌های احتمالی را پیشگیری کند.

کمالی خاطر نشان کرد: براساس آمارسنجی های انجام شده توسط مشاوران و مدرسان حرفه‌ای کنکور نیز یکی از مهم‌ترین نقاط قوت دانش آموزان دارای رتبه برتر کنکور در سال‌های پس از کرونا در ایران نیز تمرکز روی درک به جای حفظ دروس است که این مهم خود می‌تواند بسیار به پیشرفت تحصیلی فرد کمک کند.

وی با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا به ویژه در سال اول، داوطلبان کنکور نیز با فشار روانی بسیار بالایی روبرو بودند، یادآور شد: در حال حاضر و طی ۲ سال اخیر نیز دانش آموزان نسل zتوانسته‌اند توانایی تحمل فشار روانی خود را بالا برده و آن را مدیریت کنند که خود این مهم سبب کسب رتبه‌های برتر شده است.

این کارشناس آموزشی گفت: تا اوایل دهه ۹۰ نیز نوع ارتباط دانش آموزان و معلمان در تمامی مدارس به ویژه مدارس دولتی یک نوع ارتباط خشک و بدون روح بود اما در حال حاضر با تغییر نوع دیدگاه‌ها چه از سوی دانش آموزان و چه از سوی معلمان رابطه دانش آموزان نسل zبا مدرسان خود به شدت جذاب و صمیمانه شده که این خود به افزایش راندمان دانش آموزان در کنکور منجر می‌شود.

کمالی بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های دانش آموزان نسل z نیز توانایی خود انگیزشی بوده به طوری که فرد نیز حتی در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها همچون جنگ دوازده روزه که در کنکور امسال شاهد آن بودیم که این مهم در نهایت سبب غربال داوطلبان سخت‌کوش و کسب رتبه‌های برتر شد.

وی استفاده از نقشه راه ذهنی را یکی دیگر از ویژگی‌های رتبه‌های برتر کنکور نسل z در سال‌های اخیر دانست و خاطر نشان کرد: داوطلبان نسل z با استفاده از این مهارت می‌توانند مباحث دروس مختلف به ویژه در رشته‌های تجربی و ریاضی و به ویژه در درس شیمی و مباحث تخصصی همچون جدول تناوبی، شیمی آلی و مسائل شیمی و فیزیک را حرفه‌ای تر یاد بگیرند.

مدرس کنکور، ویژگی ششم داوطلب برتر کنکور نسل z را حمایت هوشمندانه و همه جانبه خانواده‌ها برشمرد و گفت: طی سال‌های اخیر هنگامی که با دانش آموزان رتبه‌های برتر کنکوری برعهده داشت صحبت می‌شد متوجه حمایت همه جانبه خانواده‌های در عرصه‌های مختلف بوده است.

وی خاطر نشان کرد: مهم‌ترین عامل ضربه روحی به دانش آموز نیز مقایسه نتیجه کنکورهای آزمایشی و نمرات دانش آموز خود با دیگر داوطلبان بوده است در صورتی که در این برهه حساس نقش اصلی نیز به جهت حمایت برعهده مربی آموزشی و تحصیلی بوده که به همین منظور خانواده‌ها باید در انتخاب مدرس و مربی آموزشی و کنکور فرزند خود دقت کامل را داشته باشند.

این مدرس شیمی کنکور در خاتمه بیان کرد: یکی از ویژگی‌های دانش آموزان نسل z نیز ذهن پذیرنده نوآور آنها نسبت دانش آموزان دهه‌های گذشته است چرا که دانش آموزان و داوطلبان کنکور نسل‌های قبل صرفاً به خودخوانی و شرکت در آزمون‌های آزمایشی مرسوم بسنده می‌کردند که این مهم سبب تضعیف روحیه آن‌ها می‌شود اما دانش آموزان فعلی نیز با استفاده از تکنولوژی‌های آموزش جهانی و استفاده از مدرسین حرفه‌ای و پویا و روش‌های نوآور به دنبال کسب رتبه‌های برتر به آسان‌ترین روش ممکن نیز هستند.