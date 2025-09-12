به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سیریک، بر ضرورت آمادگی دائمی برای یاری امام زمان (عج) و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به جایگاه ناصران حضرت ولی‌عصر (عج) گفت: ناصر امام زمان (عج) کسی است که تمام وجود خود را فدای حضرت می‌کند و منتظر فرمان نمی‌ماند. ناصران حقیقی، همیشه در حالت آماده‌باش هستند؛ پای رکاب حضرت می‌مانند و منتظر فرصت نمی‌نشینند.

وظیفه ما در عصر غیبت تربیت یاران درون خانواده است

امام جمعه سیریک افزود: وظیفه ما مسلمانان در قبال ظهور امام زمان (عج)، یاری با نفس و یاری با خانواده است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: بهترین شما کسی است که با خانواده‌اش مهربان باشد. امام زمان (عج) از ما انتظار دارد تا در خانه‌های خود یارانی تربیت کنیم که در مسیر حق، ثابت‌قدم باشند.

تمرکز بر جنگ روانی استراتژی جدید دشمن پس از شکست نظامی

سالاری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصریح کرد: پس از شکست دشمنان در عرصه نظامی، اکنون راهبرد جایگزین آن‌ها ایجاد جنگ روانی است. دشمنان در حال راه‌اندازی برزخی میان صلح و جنگ هستند تا ملت‌ها را در بلاتکلیفی و اضطراب نگه دارند. برای شکستن این برزخ، دو راهکار اساسی وجود دارد؛ نخست، دولت باید اهل عمل و فعال باشد، به‌ویژه در مهار رکود اقتصادی و دوم، اولویت‌بندی مسائل کشور باید اصلاح شود؛ امروز اولویت اصلی ما، معیشت مردم است.

تلاش‌های رئیس‌جمهور باید هدفمند شود

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور فردی پرتلاش است، اما باید مراقب بود که این تلاش‌ها بدون هدف و برنامه‌ریزی نباشد. مبارزه با این جنگ روانی، تنها با عملکرد دقیق و برنامه‌ریزی‌شده امکان‌پذیر است.

دیپلماسی فعال راه مقابله با دشمنان

خطیب نمازجمعه سیریک از دستگاه دیپلماسی کشور نیز خواست که فعال‌تر و تهاجمی‌تر عمل کند و گفت: در برابر دشمنان، نباید لالایی بخوانیم. باید همانند مردان ایستادگی کنیم. در میدان نبرد دیپلماسی، مماشات معنا ندارد.

حمله رژیم صهیونیستی به قطر و موضع انفعالی کشورهای عربی

سالاری با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر، ضمن انتقاد از انفعال کشورهای عربی گفت: متأسفانه مقامات عربی حتی توانایی محکومیت قاطع این اقدام را نداشتند و با ترس واکنش نشان دادند. در این میان، تنها کشوری که در برابر این رژیم کودک‌کش ایستاده، جمهوری اسلامی ایران است؛ کشوری که یکی زد و صد تا خورد.

سفر نماینده ولی‌فقیه به سیریک نمونه‌ای از جهاد تبیین

امام جمعه شهرستان سیریک از حضور آیت‌الله عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان، در این شهرستان تقدیر کرد و گفت: در هفته وحدت، نشست ایشان با بزرگان و رؤسای طوایف شهرستان و شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مردم، نمونه‌ای از جهاد تبیین بود. این حرکت، مکمل خدمات هفته دولت و نشان‌دهنده توجه جدی به وحدت و انسجام در منطقه است.