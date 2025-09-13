به گزارش خبرنگار مهر، معبد آناهیتا در شهر تاریخی بی شاپور، استان فارس به دستور شاپور یکم ساخته شد. این بنا که در سال ۱۳۱۰ به عنوان اثر ملی به ثبت رسید در سال ۲۰۱۸ نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

این معبد برای هدایت آسان‌تر آب به صحن مرکزی معبد و جریان گردش آب و محل نیایش ساخته شد.

معبد آناهیتا بی شاپور سمبل یک پرستشگاه آب است. یعنی تنها عنصری از عناصر چهارگانه که به الهه ناهید منسوب شده است. نماد جانوری این ایزدبانو به شکل گاو است که در اطراف معبد، به صورت قرینه یکدیگر واقع شده. این معبد نه تنها از نظر معماری، بلکه از نظر رعایت دستگاه‌های تنظیم و تقسیم و کنترل آب نیز بی نظیر است.

آناهیتا الهه آب‌هاست ایرانیان به چهار عنصر آب باد خاک آتش بسیار احترام می‌گذاشتند آب یکی از آن عناصر بوده است. برای اینکه این معبد ساخته شود ۶ متر پایین‌تر از سطح زمین در جایی نزدیک به چاه مادر و سطح رودخانه آمدند تا آب از طریق رودخانه انتقال پیدا کند.

این معبد تا ردیف سوم این بنا در زیر خاک بوده است که توسط تیم مرحوم سرافراز باستان شناس، از زیر خاک بیرون آمد.

در این بنای تاریخی بسیاری از شگفتی‌ها در معماری را می‌توان دید از جمله نوع چیدمان سنگ‌ها روی هم، سیستم انتقال آب و ایجاد یک معبد در ۶ متری زیر سطح زمین. همچنین تمام اصول مساجد چهارایوانه و دو ایوانه را می‌توان از اینجا الهام گرفت که به صورت چلیپایی و قرینه کار کرده‌اند.

در واقع معبد آناهیتا شاخص‌ترین اثر مجموعه نیشابور و همچنین سالم‌ترین معبد ساسانی است که در کل ایران سالم باقی مانده است. اما برخی تصور می‌کنند که ما یک معبد داشته‌ایم که آن هم در کنگاور بوده است در حالی که این طور نیست و معبد بی شاپور یکی از مهمترین معابد است.