به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته وقف، اظهار کرد: وقف به فردی که از دنیا رفته، حیاتی دوباره می‌بخشد و زمینه ماندگاری نیکی‌ها و آثارش را در جامعه فراهم می‌کند.

وی ضرورت تنوع در حوزه‌های وقف تأکید کرد و بیان داشت: وقف فقط محدود به زمین و خانه نیست؛ مردم حتی با مبالغ اندک می‌توانند در امور خیریه شرکت کنند. باید شرایط وقف مشارکتی برای حضور همه مردم فراهم شود تا اقشار ضعیف نیز بتوانند سهمی در این کار معنوی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آموزش و درمان استان بوشهر تصریح کرد: اکنون بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ کلاس تخریبی در آموزش و پرورش استان وجود دارد و بسیاری از مراکز درمانی از تجهیزات اساسی مانند دستگاه MRI محروم هستند.

وی ادامه داد: اگر خیرین و واقفان در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، شاهد حل بسیاری از مشکلات خواهیم بود. وقف در ورزش، هنر، فرهنگ و امور قرآنی نیز باید گسترش یابد و تنوع بیشتری پیدا کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با ابراز تقدیر صمیمانه از سازمان اوقاف و امور خیریه، تلاش‌های این نهاد را در خدمت به مردم و ترویج فرهنگ وقف ستود و با اشاره به نقش چشمگیر دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی در حمایت از اقشار نیازمند، افزود: از همه بزرگواران که برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند اقدام کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. به ویژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مجموعه سپاه پاسداران در سراسر استان پیشگام این حرکت ارزشمند بودند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه این اقدامات نه تنها نشان دهنده ولایت‌مداری، بلکه جلوه‌ای از خدمت صادقانه به مردم است، اظهار داشت: همین حرکت‌ها بر برکت و انسجام اجتماعی می‌افزاید و الگویی برای سایر نهادها و عموم خیرین است.

وی با دعوت از نهادهای حمایتی، خیرین و آحاد مردم برای تداوم و گسترش این فرهنگ همیاری، ابراز امیدواری کرد: این روحیه نوع‌دوستی و خدمت تا ریشه‌کنی فقر آموزشی و رفع مشکلات محرومان، در جامعه ما نهادینه شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به دیدار اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با رئیس‌جمهور و هیئت دولت و اقشار مختلف مردم گفت: مقام معظم رهبری تأکید کردند که تأمین معیشت مردم، مسکن، سلامت و آموزش، مهمترین اولویت کشور است و همه موظف هستند در این زمینه‌ها خدمت‌گزار مردم باشند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انضباط بازار و مقابله با گرانی، احتکار و ظلم اقتصادی به مردم تأکید کردند و تولید ملی را محور عزت و اقتدار کشور دانستند که باید با مدیریت قوی و دانش‌محور ارتقا یابد.

لزوم اجرای مصوبات دولت

امام جمعه بوشهر با انتقاد از روند اجرایی نشدن برخی پروژه‌های مصوب دولت از جمله راه‌آهن بوشهر، اظهار داشت: متأسفانه با وجود تصویب و حتی تخصیص اعتبار، این پروژه حیاتی هنوز هیچ‌گونه پیشرفت نداشته و مسئولان باید نسبت به اجرای آن جدی‌تر عمل کنند.

نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پروژه راه‌آهن بوشهر پس از ۲۰ سال همچنان معطل اجرا است تصریح کرد: هر روز شاهد افتتاح راه‌آهن در نقطه‌ای از کشور هستیم اما پروژه راه‌آهن بوشهر گویا فراموش شده است؛ بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.

صفایی بوشهری با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه در توسعه اقتصاد دریا محور استان، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بارها بر اتصال راه‌آهن مرکزی کشور به بوشهر همچنین اتصال این خطوط به مکران و شلمچه به عنوان دو خط حمل و نقل ریلی استراتژیک تأکید فرموده‌اند.

وی افزود: موضوع مصوبه راه‌آهن بوشهر بارها در خطبه‌های نماز جمعه و دیدارهای رسمی پیگیری شده، حتی اعتبارات لازم از سوی مقام معظم رهبری برای آن اختصاص یافته، اما متأسفانه هیچ اثر عملی مشاهده نشده است.

خطیب نماز جمعه بوشهر از مسئولان بالادستی و استانی خواست با جدیت بیشتری به فرجام این مطالبه مهم مردم بوشهر توجه کنند و مردم را از این انتظار طولانی و گلایه‌مندی نجات دهند.

لزوم شکل‌گیری نیروی مسلح مشترک کشورهای اسلامی

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر حمله تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی به کشور قطر را محکوم و با اشاره به جنایات مکرر این رژیم در منطقه، تأکید کرد: رژیم صهیونیستی هیچ تعهدی به قوانین بین‌المللی ندارد و برای خود قانونی متفاوت بر مبنای سلطه و جنایت بر منطقه و جهان تدوین کرده است.

عضو مجمع مجلس خبرگان رهبری به نمونه‌ای از اقدامات تجاوزکارانه این رژیم در فلسطین، مصر، لبنان، سوریه، یمن و ایران پرداخت و هشدار داد که دیگر کشورهای عربی نیز در معرض تهدید قرار دارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اگر کشورهای منطقه و سران اسلامی هنگام حملات رژیم صهیونیستی به ایران، یمن و سوریه تصمیمات عملی و بازدارنده اتخاذ می‌کردند، امروز شاهد این حملات نبودیم؛ اما متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل فاقد نقش مؤثر بوده و از کنار این جنایات به راحتی عبور کرده است.

امام جمعه بوشهر تنها راه مقابله مؤثر با رژیم صهیونیستی را مقاومت و نابودی این رژیم دانست و افزود: مذاکره با رژیم صهیونیستی بی‌حاصل است و پیشنهاد می‌شود: تمام سفارتخانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی تعطیل و کالاهای تولیدی یا مورد حمایت این رژیم در کل جهان اسلام تحریم شود.

نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری نیروی مسلح مشترک کشورهای اسلامی تصریح کرد: با تشکیل یک نیروی مسلح مشترک در جهان اسلام اگر رژیم صهیونیستی به یک کشور اسلامی حمله کند، باید با آن همچون حمله به کل جهان اسلام برخورد شود و اقدام نظامی بازدارنده مطالبه شود.

صفایی بوشهری ادامه داد: اگر جلسه سران کشورهای منطقه، که اکنون در قطر برگزار می‌شود، منجر به تصمیمات عملی و بازدارنده علیه رژیم صهیونیستی شود و به مرحله اجرا درآید، این نشست موفق و تاریخی خواهد بود.