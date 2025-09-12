وحدت امت اسلامی راه مقابله با خباثت رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت کرمانشاه، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را نشانه خباثت آشکار دشمن علیه امت اسلامی دانست و اظهار داشت: قطر، با وجود ثروت و جایگاه استراتژیک، به دلیل حمایت مستقیم آمریکا از تهدید اسرائیل در امان نبوده است و حکام کشورهای اسلامی باید واقعیت تهدید اسرائیل را از نزدیک دریابند.

وی افزود: تنها راه حفظ عزت و امنیت امت اسلامی، بازنگری در سیاست‌ها، تقویت قدرت نظامی تحت رهبری یک امام و انسجام ملی است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تأکید کرد: رمز موفقیت ایران در جنگ ۱۲ روزه، وجود رهبری مقتدر، توان نیروهای مسلح و انسجام ملی بود و این الگو باید در سطح جهان اسلام نیز تکرار شود تا بازدارندگی در برابر اسرائیل و آمریکا حفظ شود.

ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبه‌ها به اهمیت سنت اسلامی سلام دادن پرداخت و گفت: سلام کردن به دیگران نه تنها نشان محبت و محبت متقابل است، بلکه امنیت و آرامش روانی را میان مؤمنان ایجاد می‌کند.

وی افزود: این سنت، روابط اجتماعی را تقویت و به ایجاد روحیه احترام و اعتماد متقابل کمک می‌کند.

موضوع سوم خطبه‌های نماز جمعه به روز جهانی پیشگیری از خودکشی اختصاص داشت. امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با بیان اینکه خودکشی یک پدیده پیچیده و چندعلتی است، گفت: این عمل می‌تواند ناشی از ناامیدی، اختلالات روانی مانند افسردگی یا دوقطبی، اعتیاد، مشکلات مالی و شغلی، شکست‌های تحصیلی یا شخصی و حتی طلاق باشد.

وی یادآور شد: شریعت اسلام با آموزش‌های خود، خودکشی را حرام اعلام کرده و در طول ۱۵ قرن گذشته بازدارندگی اجتماعی ایجاد کرده است.

ماموستا مرادی افزود: امروز نیز جامعه اسلامی باید با همکاری و حمایت از افراد آسیب‌پذیر، مانع از وقوع این اقدام ناپسند شود، در حالی که برخی کشورهای غربی با صدور مجوز خودکشی، برخلاف فرهنگ و ارزش‌های انسانی عمل می‌کنند.

وی در پایان، با تأکید بر اهمیت وحدت، انسجام و توجه به آموزه‌های اسلامی در زندگی روزمره، اظهار داشت: امت اسلامی باید با هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، پایبندی به سنت‌های پیامبر و حمایت از همنوعان، عزت و امنیت خود را حفظ کند.