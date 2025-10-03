امام جمعه اهل سنت کرمانشاه صهیونیسم را عامل تباهی جهان دانست

به گزارش خبرنگار مهر، خطبههای نماز جمعه اهل سنت شهر کرمانشاه به امامت ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی برگزار شد که در آن موضوعات مختلفی از جمله انزجار جهانی از صهیونیسم، هفته فراجا و ادامه آداب سلام کردن در اسلام مورد بحث قرار گرفت.
ماموستا مرادی در خطبه نخست نماز جمعه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: امروز جامعه جهانی و بشریت به خباثت و ظلمهای رژیم صهیونیستی پی بردهاند و با اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه به میدان آمدهاند.
وی افزود: کشورهای مختلف جهان با برپایی تظاهرات و تجمعات، خواستار توقف جنایات رژیم نامشروع اسرائیل علیه مردم بیدفاع غزه و کمکرسانی فوری به آنان هستند.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با بیان اینکه حتی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اذعان کرده است که موج جدید یهودیستیزی وحشتناک است، ادامه داد: این اقرار به خوبی نشاندهنده عمق خسارتها و عدم محبوبیت رژیم صهیونیستی در سطح بینالملل است. مرادی ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد نابودی و محو این جرثومه فساد و تباهی در جهان و بهویژه در سرزمین فلسطین باشیم.
هفته فراجا و نقش بیبدیل پلیس در امنیت اجتماعی
ماموستا مرادی در ادامه خطبهها ضمن تبریک هفته فراجا به نیروهای خدوم و شریف نیروی انتظامی اظهار داشت: شعار امسال هفته فراجا «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی» است و این شعار به خوبی جایگاه محوری پلیس در تحقق امنیت اجتماعی را نشان میدهد.
وی با برشمردن بخشی از فعالیتهای پلیس گفت: امنیت پایدار کشور، مقابله با جرایم سازمانیافته، پیشگیری هدفمند از وقوع جرایم، خدمترسانی به مردم، مقابله با کلاهبرداریهای اینترنتی و تهدیدات سایبری و تأمین امنیت در فضای مجازی، از جمله اقدامات مؤثر پلیس فراجا است.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه یاد و خاطره شهدای «۱۲ روزه امنیت» را نیز گرامی داشت و تأکید کرد: پلیس همواره در خط مقدم دفاع از امنیت اجتماعی حضور دارد و خدمات ارزندهای به مردم ارائه میکند.
لزوم توجه جدی مسئولان به معیشت مردم
ماموستا مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه گفت: بازگشت تحریمها، گرانی کالاها و بهویژه کالاهای اساسی تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم گذاشته است و در این شرایط مسئولان کشوری و استانی باید تدابیر ویژهای برای رفاه حال مردم شریف ایران بیندیشند.
وی بر ضرورت مقابله با احتکار، گرانفروشی و کنترل بازار در سطوح خرد و کلان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: بیتوجهی به مشکلات معیشتی مردم میتواند تبعات جبرانناپذیری داشته باشد و لازم است مسئولان با برنامهریزی دقیق و اقدام عملی به دغدغههای مردم پاسخ دهند.
