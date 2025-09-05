به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) اظهار داشت: این ایام خجسته و نورانی را به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. هزار و پانصد سال از ولادت نور و رحمت می‌گذرد اما هرچه می‌گذرد، محبت پیامبر در دل‌ها بیشتر می‌شود و ذکر نام مبارکش بر زبان‌ها و قلم‌ها جاری‌تر می‌گردد.

وی افزود: امروز نام «محمد» در صدر نام‌های محبوب جوانان در سراسر دنیاست و این نشان از عظمت و شکوه آن حضرت دارد. امت اسلامی رمز وحدت خود را در محبت و پیروی از رسول مکرم اسلام یافته است و هفته وحدت فرصت مغتنمی است تا دل‌ها یکی و صفوف مسلمانان متحدتر گردد.

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه با اشاره به آیه شریفه قرآن کریم «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا» تصریح کرد: رسول اکرم (ص) الگویی کامل و اسوه‌ای حسنه برای همه بشریت هستند. اگر امت اسلامی و پیروان مذاهب مختلف به این الگو اقتدا کنند، هرگز گرفتار اختلاف و تفرقه نخواهند شد.

ماموستا مرادی با تأکید بر اینکه پیامبر اسلام (ص) در اوج اخلاق و انسانیت قرار داشتند، ادامه داد: اگر ما نیز اخلاق‌مدار باشیم و از تبعیض، توهین، تحقیر و تکفیر دوری کنیم و بر مشترکات تکیه نمائیم، بسیاری از مشکلات امت اسلامی و جامعه برطرف خواهد شد. رمز برادری در میان مسلمانان، پایبندی به سیره پیامبر و پرهیز از تفرقه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت برگزاری مراسمات مولودی در هفته میلاد پیامبر اعظم (ص) پرداخت و گفت: برگزاری باشکوه این آیین‌ها وظیفه همه ماست تا یاد رسول خدا در تمامی ابعاد زندگی زنده بماند. از تولد مبارک آن حضرت تا دوران قبل از بعثت، نزول وحی و حتی معرفی ایشان در کتب آسمانی و از سوی دانشمندان، اندیشمندان، عرفا و فلاسفه، همه نشان‌دهنده جایگاه ویژه پیامبر به‌عنوان «رحمة للعالمین» است.

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه اضافه کرد: ما امت محمدی باید حامل این رسالت باشیم و پیام پیامبر مهربانی را به جهانیان برسانیم. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند ترویج اخلاق، صلح، مهربانی و وحدتی هستیم که پیامبر اعظم (ص) به آن دعوت فرمودند.

ماموستا مرادی در پایان با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) در کرمانشاه، اظهار کرد: از حضور مسئولان محترم استان، مردم شریف کرمانشاه، متولیان مسجد جامع شافعی و به‌ویژه صداوسیمای مرکز استان که با پوشش بسیار خوب خود موجب هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این محفل شدند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: حضور گسترده اقشار مختلف جامعه اعم از شیعه و سنی، پیر و جوان، زن و مرد و کودک در این مراسم، جلوه‌ای زیبا از وحدت و عشق به پیامبر نور و رحمت بود که کرمانشاه بار دیگر آن را به نمایش گذاشت.