به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدیان ظهر جمعه در جمع اصحاب وقف و بقاع متبرکه اظهار کرد: سنت حسنه وقف یکی از سنت‌های با سابقه و با برکت است و مختص به دین مبین اسلام نیست بلکه در دیگر ادیان نیز وجود دارد.

مهدیان به تنوع نیات موقوفات اشاره کرد و افزود: در کشور و در وقفنامه ها بیش از ۸۰۵ نیت ثبت شده است و این تعدد نیات در ادوار مختلف تاریخ با توجه به شرایط روز و حاکم بر جامعه و با راهنمایی علما و بزرگان وقت صورت می‌گرفت.

وی اقدام واقفان نیک اندیش را به نقطه زنی تشبیه کرد و گفت: با توجه به شرایط روز و نیاز جامعه واقفین خیر اندیش هدف را نقطه زنی کرده و سعی در از بین بردن مشکلات آن دوران به وسیله وقف می‌شدند.

وی در اشاره به سوالی که در اذهان اکثر عموم بوجود می‌آید که در این وضعیت نابسامان اقتصادی آیا می‌توان وقف کرد و از ثواب آن بهره برد یا نه، گفت: امروز هر کسی می‌تواند واقف باشد مثلاً اگر کسی استاد قرآن کریم و یا معلم است با وقف وقت خود و یا اگر کسی علم و ثروت ندارد با نیت به انجام مهربانی و محبت و کارهای خیر عام المنفعه می‌تواند نام خود را در زمره واقفان و خیران نیک اندیش قرار دهد.

مهدیان اظهار کرد: در یک سال گذشته بیش از ۲۰ وقف جدید در سامانه جامع اطلاعات موقوفات به ثبت رسیده و این نشان از آن دارد که بحمدالله سرچشمه وقف همچنان می‌جوشد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از اصحاب و قف و بقاع متبرکه گفت: واقفان و خیران گرانقدر با وقف نام و یاد خود را جاودانه کردند و شما اصحاب وقف با گسترش فرهنگ و حفظ وقف در ثواب آن شریک هستید و باید این امانات را که از گذشتگان به ما رسیده به آیندگان برسانیم.