به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر با اشاره به دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب بیانات ارزشمندی ارائه کردند و تأکید داشتند که تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، تصمیم‌گیری‌ها را فلج کرده و فضای امنیتی بر کشور غلبه می‌کند.

امام جمعه اسلامشهر در ادامه با بیان اینکه دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به دنبال تحقق اهداف پسا جنگ است، خاطرنشان ساخت: دشمن تاکنون به اهداف خود دست نیافته و اکنون با جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند سایه جنگ را بر جامعه نگه داشته و القا کند که همواره درگیر جنگ هستیم.

برقراری تصریح کرد: دشمن با دامن زدن به نگرانی‌های اقتصادی و ایجاد ترس و انفعال در جامعه، قصد دارد کشور را در وضعیت نه جنگ و نه صلح گرفتار کند.

وی هشدار داد: چنانچه دشمن صهیونیستی و آمریکایی بار دیگر دست به حماقت بزند، پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دریافت خواهد کرد.

امام جمعه اسلامشهر همچنین با اشاره به تشکیل شورای راهبردی اقتصادی توسط دولت گفت: این اقدام ارزشمند، زمینه‌ساز ثبات در تولید و عرضه کالا و تأمین قیمت‌های مناسب برای مردم شده است.

وی در ادامه به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کشور قطر اشاره و خاطرنشان کرد: قطر همواره نقش میانجی داشته و این حمله با واکنش محدود آمریکا همراه بود؛ پیام این اتفاق به کشورهای عربی این است که نباید تنها به آمریکا تکیه کنند و امنیت خود را خودشان تأمین نمایند.

برقراری درباره توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: این توافق مبتنی بر قوانین کشورمان است و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران اهل تعامل و مذاکره است و به دنبال راه‌حل‌های منطقی می‌باشد. مذاکره هدفمند، علاوه بر تبدیل تهدید به فرصت، دست دشمن را کوتاه می‌کند.

وی در پایان فرا رسیدن هفته وقف را تبریک گفت و وقف را به‌عنوان «چشمه‌ساری همیشه جاری با خیرات و برکات دنیوی و اخروی» توصیف کرد.