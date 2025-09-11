به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وقف، هشتاد و چهارمین مرحله طرح «مهر تندرستی» با نام شهید دکتر رهنمون در آستان مقدس امامزاده جعفر شهید (ع) برگزار شد و طی آن به ۸۷۰ نفر از مراجعان خدمات درمانی و دارویی رایگان ارائه شد.

حجت‌الاسلام سید نورالدین صمدانی، رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم بعدازظهر پنجشنبه، در گفتگو با خبرنگاران گفت: این مرحله از طرح مهر تندرستی با همکاری اداره اوقاف و بسیج جامعه پزشکی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) اجرایی شد و با حمایت موقوفه درمانی مرحوم جعفر قلی خان سهام الدوله، تمامی هزینه‌های درمان و دارو پوشش داده شد.

وی افزود: در این طرح، ۱۲ نفر از پزشکان عمومی و متخصص در رشته‌های غدد، چشم، اطفال، عفونی، داخلی، زنان و زایمان و همچنین کارشناسان مامایی، تغذیه، روانشناسی، اعصاب و روان و پایش سلامت حضور داشتند و خدمات خود را به مراجعان ارائه کردند.

رئیس اوقاف شهرستان قم ادامه داد: علاوه بر ارائه دارو و خدمات رایگان به ۸۷۰ نفر، ۸۵ نفر از مراجعان نیز برای دریافت خدمات تکمیلی به بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) ارجاع شدند تا روند درمان آنها تکمیل شود.

صمدانی با اشاره به اهمیت موقوفات درمانی گفت: این طرح نمونه‌ای عملی از بهره‌برداری صحیح و اثرگذار از موقوفات است که همزمان با گرامیداشت هفته وقف، خدمات ارزشمندی به نیازمندان ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده نقش مهم وقف در ارتقای سلامت جامعه است.

وی تاکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر خدمت‌رسانی به محرومان، فرهنگ وقف و نیت‌های خیری واقفان را در جامعه ترویج می‌کند و اعتماد عمومی نسبت به موقوفات را افزایش می‌دهد.