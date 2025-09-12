به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه ساوه به مناسبت هفته وقف اظهار کرد: وقف ریشه در صدر اسلام دارد و پیامبر (ص) اولین واقف و مشوق وقف بوده‌اند و پس از آن، اهل بیت (ع) و اصحاب آن بزرگواران نیز این سنت را ادامه دادند.

وی افزود: اکنون بر عالمان، نخبگان، اصحاب رسانه و فرهنگ‌سازان فرض است که در تجدید حیات این سنت نیکو تلاش کنند.

امام جمعه ساوه با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به قطر گفت: امنیت مبتنی بر اتکا به قدرت‌های بیگانه همواره شکننده و موقتی است، قطر با وجود استقرار سامانه‌های دفاعی آمریکا، بارها هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت و هیچ واکنشی از این سامانه‌ها دیده نشد.

وی تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل در این حملات متهمان اصلی‌اند و شورای امنیت با سکوت خود موجب تشدید این وضعیت شده است.

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، هر فرد یا جریانی که به آمریکا اعتماد کند، خطای بزرگی کرده و سیلی آن را خواهد خورد.

حجت الاسلام رحیمی افزود: دفاع آمریکایی‌ها تنها زمانی فعال است که منافع خودشان در خطر باشد و ائتلاف‌های امنیتی خارجی با تغییر منافع قدرت‌ها بی‌اثر می‌شوند.

امام جمعه ساوه ادامه داد: تنها راهکار واقعی ملت‌ها و دولت‌های منطقه، بیداری، اتحاد و مقاومت است چنانچه دولت‌ها همچنان در خواب بمانند، فردا سرزمین‌های خودشان مورد تجاوز قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام رحیمی در خصوص دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب بیان کرد: اگر مسئولان در تمام دوره‌ها به فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا می‌دادند و عمل می‌کردند، وضعیت کشور بسیار بهتر بود، امروز مطالبه‌گری تراز از دغدغه‌های مهم انقلاب است و بهترین الگو برای آن بیانات رهبر انقلاب است.

وی، قدردانی و بهره‌برداری حداکثری از فرصت خدمت، عمل‌گرایی، مقابله با توطئه دشمن، تقویت مؤلفه‌های قدرت، مدیریت اولویت‌محور، تأمین نیازهای عمومی مردم، انگیزه الهی، اجماع‌سازی، پیگیری مستمر، اصلاح ساختار دولت، احیای تولید، تأمین کالاهای اساسی، رقابتی کردن واردات، ثبات قیمت‌ها، انضباط بازار، ذخیره‌سازی گاز، حل مسئله مسکن، تحول نفت، مبارزه با اسراف و مسئولیت اصحاب بیان و قلم را تأکیدات رهبر انقلاب برشمرد.

امام جمعه ساوه ضمن قدردانی از سلام نظامی اعضای تیم ملی فوتبال در جام کافا گفت: هجمه برخی رسانه‌های معاند به این اقدام ناشی از عصبانیت از روحیه سلحشورانه ورزشکاران است، قرآن نشان می‌دهد که روحیه سلحشورانه می‌تواند جبهه دشمنان را متزلزل کند.

وی ادامه داد: باید فرهنگ عمومی به گونه‌ای باشد که دشمن را عصبانی کند، خواهران با حجاب خود، ورزشکاران با رفتار اسلامی و ملی، تولیدکنندگان با استقامت، و خانواده‌ها با رعایت اخلاق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دشمن را ناامید کنند.