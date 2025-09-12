به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی امروز در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند گفت: امروز ایران باید با هوشیاری و به‌کارگیری دیپلماسی فعال، طرح‌های فرسایشی آمریکا را خنثی کند و توجه خود را بر منزوی ساختن رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در میان کشورهای اسلامی متمرکز نماید.

وی با اشاره به نقش حساس دیپلماسی کشور در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی افزود: کشورهای اسلامی باید قانع شوند که روابط اقتصادی و سیاسی خود با اسرائیل را قطع کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام هم در عرصه بین‌المللی و هم در سطح سیاسی باید انجام شود، افزود: اقدام نخست برای توقف مبادلات اقتصادی و دوم برای جلوگیری از تحمیل مذاکرات طولانی و بی‌نتیجه از سوی آمریکا و برخی دولت‌های واسطه باشد.

امام جمعه موقت بیرجند تأکید کرد: برخی کشورها تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی را گرفتار مذاکرات بی‌نتیجه کنند، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خصمانه خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: دستگاه دیپلماسی کشور باید با دقت و هوشمندی به این چالش پاسخ دهد.

وی همچنین به حرکت جهانی «کاروان ثمود» اشاره کرد و اظهار داشت: در این کاروان بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور با همراهی صدها فعال بین‌المللی به سمت غزه حرکت می‌کنند تا صدای عدالت‌خواهی و حمایت از ملت فلسطین را به جهان برسانند.

نوفرستی افزود: این حرکت نشان‌دهنده همبستگی ملت‌ها با فلسطین و هشدار جدی به افکار عمومی جهان درباره اهمیت مسئله فلسطین است.

خطیب جمعه بیرجند با اشاره به فشارها و تهدیدهای دشمنان گفت: این اتحاد جهانی ضربه‌ای جدی به جنگ رسانه‌ای صهیونیست‌ها وارد کرده و افکار عمومی را بیدار ساخته است؛ دیگر نمی‌توان جنایات رژیم صهیونیستی را پنهان کرد.

وی به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و بیان داشت: پس از ناکامی دشمنان در میدان جنگ، آن‌ها به دنبال ایجاد جنگ روانی و شرایط «نه جنگ، نه صلح» هستند که می‌تواند برنامه‌ریزی‌های کلان کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

نوفرستی با بیان اینکه مسئولان باید با تلاش، انگیزه ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در برابر این تهدیدها ایستادگی کنند، گفت: تجربه هشت سال دفاع مقدس و توانمندی نیروهای مسلح پشتوانه این مقاومت است.

وی به توصیه‌های رهبر انقلاب درباره انسجام ملی و استفاده از فرصت همدلی بین قوای سه‌گانه اشاره کرد و گفت: وحدت مردم در شرایط حساس همواره توطئه‌های دشمن را خنثی کرده و جایگاه ایران را در معادلات بین‌المللی تقویت کرده است.

خطیب جمعه بیرجند همچنین بر ضرورت تأمین معیشت مردم، کنترل بازار و حفظ ذخایر راهبردی تأکید کرد و گفت: کالاهای اساسی باید به‌موقع تأمین شود تا مردم هیچ‌گونه احساس بی‌ثباتی در بازار نداشته باشند.

وی به اهمیت استفاده از ظرفیت جوانان در مدیریت‌ها اشاره کرد و افزود: ترکیب تجربه و جوانی می‌تواند به پیشرفت کشور و حل مشکلات موجود کمک کند.

حجت‌الاسلام نوفرستی در پایان با یادآوری شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: حاج قاسم تنها یک فرد نبود، بلکه مکتبی بود که از ولایت و رسالت انبیا برآمده است؛ رسالتی که مبارزه با ظلم، حمایت از مستضعفان و تحقق عدالت الهی را دنبال می‌کند.

وی درباره آمادگی برای عصر ظهور نیز گفت: بیداری اسلامی، وحدت ملت‌ها و بصیرت جهانی همگی نویدبخش زمینه‌سازی برای تحقق وعده الهی و ظهور حضرت مهدی (عج) است.