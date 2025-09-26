امام جمعه رودخانه: دشمن از اتحاد مردم ضربه خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا احمدینیک در ابتدای خطبه اول نماز جمعه رودخانه با اشاره به خطبه ۱۵۱ نهجالبلاغه از حضرت امیرالمومنین علی (ع) تأکید کرد: هر کسی عاقبت و سرانجامی دارد؛ شیرین یا تلخ.
وی افزود: انسان نباید تنها به امروز خود بیندیشد بلکه باید نسبت به سرانجام و عاقبت کارهایش نیز هوشیار باشد چرا که غفلت از آن سرانجام، مایه بدبختی خواهد شد.
امام جمعه رودخانه، تقوا را نخستین عامل عاقبتبخیری برشمرد و گفت: قرآن کریم و معصومان علیهمالسلام همواره به اهمیت تقوا تأکید کردهاند و سفارش نمودهاند که از خداوند عاقبتبهخیری را طلب کنیم.
وی همچنین به تقوای اقتصادی اشاره کرد و افزود: رعایت حلال و حرام در مال و لقمه، پرداخت خمس، زکات و انفاق از مصادیق بارز تقوای اقتصادی است که خداوند در قرآن کریم بدان سفارش کرده است.
حجتالاسلام احمدینیک در ادامه به خطبه دوم پرداخت و سخنرانی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس را نقطه عطفی در شرایط حساس منطقه دانست.
وی گفت: این سخنرانی در اوج تنشهای منطقهای و تهدیدات متنوع علیه کشورمان ابعاد راهبردی و سرنوشتسازی دارد.
امام جمعه بخش رودخانه با اشاره به ضربههای متوالی دشمن به اتحاد مردم، اظهار کرد: دشمن در همه ادوار از وحدت مردم ضربه خورده و در جنگ ۱۲ روزه نیز تو دهنی محکمی خورده است، لذا به دنبال ایجاد اختلاف و شکستن این اتحاد مقدس است.
وی تأکید کرد: همه اقشار مردم همیشه مدافع ایران بودهاند و وظیفه ماست که از این وحدت صیانت کنیم تا نقشههای دشمنان نقش بر آب شود.
احمدی نیک همچنین به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات با آمریکا پرداخت و گفت: آمریکا به دنبال مذاکره واقعی نیست و هرگونه مذاکره در شرایط کنونی به عنوان تحمیل تلقی میشود چرا که طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه را تعیین کرده است.
حجتالاسلام احمدینیک افزود: پذیرش مذاکره تحمیلی نشانه ضعف و تهدیدپذیری است و اگر ایران در برابر فشارهای آمریکا تسلیم شود، این روند به یک رویه تبدیل خواهد شد.
امام جمعه رودخانه در خصوص غنیسازی هستهای گفت: این حق بزرگ ملت ایران است که متوقف نخواهد شد چرا که غنیسازی در حوزههای پزشکی، کشاورزی، صنعتی و پژوهشی نقش حیاتی دارد.
وی به پیروزی اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) قبل از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: اسناد محرمانه و راهبردی رژیم صهیونیستی کشف و به ایران منتقل شد که افسانه غیرقابل نفوذ بودن این رژیم را باطل کرد.
خطیب جمعه بخش رودخانه در بخش پایانی به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره و از دکتر پزشکیان بابت تبیین مواضع جمهوری اسلامی تشکر کرد. وی تصریح کرد: محور اصلی سخنان مسئولان جهان حول مسئله رژیم صهیونیستی و نسلکشی در غزه بود و انتظار داریم سازمان ملل به وظیفه خود در جلوگیری از این جنایت عمل کند.
حجتالاسلام احمدینیک در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، از بسیجیان بخش رودخانه برای برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس و از کادر آموزش و پرورش برای اجرای پروژه مهر تقدیر کرد.
وی همچنین میلاد امام حسن عسکری (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را تبریک گفت و روز آتشنشانی و ایمنی را به آتشنشانان تبریک عرض نمود. همچنین به مناسبت روز جهانی سالمندان و روز نخبگان، خواستار توجه ویژه به این عزیزان بهویژه نخبگان منطقه شد.
نظر شما