مسابقات آزاد گلف کروکت در گیلان به کار خود پایان داد

رشت- نخستین مسابقات آزاد گلف کروکت کشور در گیلان با حضور مسئولان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات آزاد گلف کروکت کشور ظهر جمعه برای اولین بار در استان گیلان و در شهر رشت برگزار شد.

در روز پایانی این مسابقه «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان ضمن حضور در جمع ورزشکاران و علاقه‌مندان با نواختن اولین ضربه رقابت فینال را رسماً افتتاح کرد.

استاندار گیلان در سخنانی پس از آغاز فینال از برگزارکنندگان این رویداد و تمامی ورزشکاران قدردانی کرد و بر اهمیت توسعه ورزش‌های نوین، ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه و حمایت ویژه از استعدادهای ورزشی در استان تأکید کرد.

این رویداد ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار گردید و در بخش تیمی دوبل، تیم کرمان موفق به کسب مقام اول شد، تیم تهران در جایگاه دوم ایستاد و تیم کرمانشاه سوم شد.

در بخش انفرادی آقایان، تیم کرمان مقام اول، تیم لرستان مقام دوم و تیم گیلان مقام سوم را به دست آورد.

در بخش بانوان نیز تیم کرمان رتبه نخست را به خود اختصاص داد، تیم لرستان مقام دوم و سوم را کسب کردند.

مسابقات در زمین چمن شهید چمران رشت برگزار شد و با استقبال مناسب و قابل توجه علاقه‌مندان همراه بود.

