مسابقات آزاد گلف کروکت در گیلان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات آزاد گلف کروکت کشور ظهر جمعه برای اولین بار در استان گیلان و در شهر رشت برگزار شد.
در روز پایانی این مسابقه «هادی حقشناس» استاندار گیلان ضمن حضور در جمع ورزشکاران و علاقهمندان با نواختن اولین ضربه رقابت فینال را رسماً افتتاح کرد.
استاندار گیلان در سخنانی پس از آغاز فینال از برگزارکنندگان این رویداد و تمامی ورزشکاران قدردانی کرد و بر اهمیت توسعه ورزشهای نوین، ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه و حمایت ویژه از استعدادهای ورزشی در استان تأکید کرد.
این رویداد ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار گردید و در بخش تیمی دوبل، تیم کرمان موفق به کسب مقام اول شد، تیم تهران در جایگاه دوم ایستاد و تیم کرمانشاه سوم شد.
در بخش انفرادی آقایان، تیم کرمان مقام اول، تیم لرستان مقام دوم و تیم گیلان مقام سوم را به دست آورد.
در بخش بانوان نیز تیم کرمان رتبه نخست را به خود اختصاص داد، تیم لرستان مقام دوم و سوم را کسب کردند.
مسابقات در زمین چمن شهید چمران رشت برگزار شد و با استقبال مناسب و قابل توجه علاقهمندان همراه بود.
