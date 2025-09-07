به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعد از ظهر یکشنبه در ستاد ساماندهی جوانان استان با بیان اینکه وضعیت جمعیتی گیلان مطلوب نیست، گفت: در سال گذشته جمعیت فوتشدگان استان ۲۴۰۰ نفر بیشتر از جمعیت متولد شده بوده است و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.
وی افزود: آمارهای پنج ماهه امسال نشان میدهد که تعداد فوتشدگان ۱۵۲۲ نفر بیشتر از متولدین است و پیشبینی میشود تا پایان سال این تفاوت به بیش از ۳۰۰۰ نفر برسد که به معنای کاهش جمعیت مطلق استان است.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به ترکیب جمعیتی استان ادامه داد: جمعیت زیر ۱۲ سال استان کمتر از جمعیت بالای ۶۵ سال است که این موضوع نشاندهنده افزایش جمعیت سالمند و کاهش جمعیت فعال و مولد در استان است.
حقشناس تاکید کرد: این وضعیت موجب افزایش هزینههای مربوط به خدمات درمانی و سالمندی میشود و فشار مالی بر منابع استان را بیشتر خواهد کرد.
وی در ادامه به وضعیت ازدواج و تولد در استان اشاره کرد و گفت: خبر خوب این است که نرخ ازدواج در گیلان بهتر از میانگین کشوری است و همچنین کاهش نرخ تولد در استان نسبت به کشور کمتر است.
استاندار گیلان درباره اهمیت تسهیلات بانکی برای جوانان تصریح کرد: وام ازدواج و تسهیلات مسکن از عوامل مهم در تسهیل ازدواج و افزایش جمعیت جوانان است و مسئولان باید تلاش کنند این موارد به سرعت و با سهولت بیشتری در اختیار جوانان قرار گیرد.
حقشناس افزود: اگر این حمایتها فراهم نشود، روند کاهش جمعیت و پیر شدن جامعه تشدید خواهد شد و فرصتهای جمعیتی بهزودی از دست خواهد رفت.
وی همچنین به اهمیت ثبت دقیق آمار تسهیلات بانکی پرداخت شده اشاره کرد و گفت: تحلیل دقیق این آمارها به برنامهریزی بهتر برای حمایت از جوانان کمک خواهد کرد.
استاندار گیلان در پایان تاکید کرد: تمام تلاش ما باید در جهت فراهم کردن شرایط بهتر برای جوانان و ارتقا شاخصهای جمعیتی باشد و امیدواریم اقدامات صورت گرفته در این زمینه به نتایج مثبت منجر شود.
