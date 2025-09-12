به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن ابراهیمی، با توصیه به تقوای الهی، به تحلیل بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با رئیسجمهور و اعضای دولت پرداخت و تأکید کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، امروز با تکیه بر جنگ روانی بهدنبال القای معادلهی فرسایشی "نه جنگ، نه صلح" در کشور است؛ معادلهای که جامعه را بلاتکلیف، اقتصاد را راکد، و مردم را خسته و بیاعتماد میکند.
وی هشدار داد: تداوم این وضعیت، بدون تحمیل هزینه به دشمن، میتواند به رکود تولید، فرار سرمایه، و تخریب روحیه عمومی منجر شود.
چهار محور علاج وضعیت کنونی از نگاه امام جمعه میناب
آیتالله ابراهیمی، راه مقابله با این وضعیت را در چهار محور بنیادین دانست و افزود: کار جهادی و میدانی دولت در حل مشکلات معیشتی، تقویت توان دفاعی کشور در برابر تهدیدات احتمالی، ایجاد امید اجتماعی و تمرکز بر تبیین دستاوردها در حوزه رسانه و فرهنگ و فعالیت دیپلماتیک هوشمندانه، مبتکرانه و مقتدرانه در عرصه بینالملل علاج وضعیت فعلی است.
او با تأکید بر اینکه «مطالبات رهبر انقلاب صرفاً توصیه اخلاقی نیست، بلکه نقشه راه کشور است»، خطاب به دولتمردان گفت: اصلاح ساختارهای ناکارآمد، احیای واحدهای تولیدی، کنترل قیمتها و حل بحران مسکن باید با قاطعیت دنبال شود؛ نماز جمعه نیز وظیفه دارد این مطالبات مردمی را پیگیری کند.
حمله به دوحه؛ هشداری روشن به منطقه
خطیب جمعه میناب در ادامه با اشاره به حمله بیسابقه رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر، این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی یک کشور مستقل دانست و آن را حامل چندین پیام مهم برای کشورهای اسلامی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: تکیه به قدرتهای بیگانه، امنیت نمیآورد، رژیم صهیونیستی هیچگاه به تعهدات پایبند نیست، تنها راه بازدارندگی، اتحاد حقیقی میان ملتهای مسلمان است، میانجیگری دیپلماتیک بدون قدرت، امنیتزا نیست، افکار عمومی جهان، بار دیگر چهره واقعی اسرائیل را دید، کشورها باید به توان دفاعی بومی خود متکی باشند و خلیج فارس، کلید ثبات اقتصادی جهان است؛ ناامنی در آن، بحرانآفرین خواهد بود؛ از پیامهای اصلی حمله صهیونیستها به دوحه است.
رابطه پنهان با رژیم صهیونیستی، امنیت نمیآورد
امام جمعه میناب در پایان، با اشاره به تلاش دشمن برای گرفتار کردن ایران در فضای معلق سیاسی و اقتصادی، تأکید کرد: هیچ کشوری که به رابطه پنهانی با رژیم صهیونیستی دل بسته، از تهدیدات این رژیم در امان نخواهد بود. امنیت پایدار تنها با استقلال ملی، قدرت دفاعی بومی و همبستگی منطقهای ممکن است.
وی خطاب به مردم و مسئولان اظهار کرد: کار پیگیر، تصمیم قاطع، امیدآفرینی، آمادگی دفاعی و اتحاد ملتهای اسلامی، نسخهی نجاتبخش ایران و ضامن آیندهی عزتمند جهان اسلام است.
