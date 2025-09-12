حادثه مرگبار در کلات؛ سقوط از ارتفاع جان مردی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: ظهر جمعه گزارش سقوط مردی ۵۵ ساله از ارتفاع حدوداً ۳۰ متری بند نادری شهرستان کلات و به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری استان اعلام شد که بلافاصله خودرو امدادی از پایگاه امداد و نجات شهدای کلات به محل حادثه اعزام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: پس از پیمایش از مسیر آبشار و دسترسی به فرد توسط نجات گران جمعیت هلال احمر، طی عملیات یک ساعته، متوفی جهت سیر مراحل قانونی تحویل بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شد.