  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

حادثه مرگبار در کلات؛ سقوط از ارتفاع جان مردی را گرفت

حادثه مرگبار در کلات؛ سقوط از ارتفاع جان مردی را گرفت

مشهد - مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: سقوط مردی ۵۵ ساله از ارتفاع حدود ۳۰ متری بند نادری در شهرستان کلات، جان وی را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: ظهر جمعه گزارش سقوط مردی ۵۵ ساله از ارتفاع حدوداً ۳۰ متری بند نادری شهرستان کلات و به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری استان اعلام شد که بلافاصله خودرو امدادی از پایگاه امداد و نجات شهدای کلات به محل حادثه اعزام شد.

حادثه مرگبار در کلات؛ سقوط از ارتفاع جان مردی را گرفت

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: پس از پیمایش از مسیر آبشار و دسترسی به فرد توسط نجات گران جمعیت هلال احمر، طی عملیات یک ساعته، متوفی جهت سیر مراحل قانونی تحویل بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شد.

کد خبر 6587151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها