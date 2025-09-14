به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدزاده در آیین اختتامیه دورههای آموزشی منطقهای ویژه فرماندهان و مربیان تیمهای دادرس پیشرفته که یکشنبه شب در دانشگاه پیام نور خراسان شمالی گفت: هدف از برگزاری طرح دادرس، افزایش تحرک و توانمندی جوانان و آشنایی آنان با مخاطرات و آسیبهای احتمالی است.
وی در ادامه افزود: برگزاری این دورهها به جوانان کمک میکند تا توانمندیهای خود را ارتقا دهند و آمادگی بیشتری برای مقابله با حوادث و بحرانها داشته باشند.
وی تصریح کرد: این دوره آموزشی ویژه گروه دختران از ۷ استان کشور در خراسان شمالی برگزار شد و برای نخستین بار در کشور، اردوگاه اسکان اضطراری توسط دختران جوانان هلالاحمر برپا شد.
