پایان مسابقات هاکی سالنی لیگ برتر بانوان کشور در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه چهاردهمین دوره مسابقات هاکی سالنی لیگ برتر بانوان کشور یادواره شهید جلیل با حضور ۱۱ تیم در شهر یاسوج به کار خود پایان داد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آئین اختتامیه مسابقات هاکی سالنی لیگ برتر بانوان گفت: شهر یاسوج به مدت یک هفته میزبان برگزاری مسابقات هاکی بانوان بود که نشان از ظرفیت‌های بالای کهگیلویه و بویراحمد در عرصه میزبانی رویدادهای ملی دارد.

یدالله رحمانی با قدردانی از عوامل اجرایی، ورزشکاران و مربیان که این رویداد، اظهار کرد: رشد و درخشش بانوان ورزشکار ما در عرصه‌های ملی و بین‌المللی مایه مباهات و افتخار است و دولت از هر اقدامی که منجر به توسعه ورزش، به ویژه در بین بانوان شود، حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به عملکرد خوب تیم‌ها و کیفیت مسابقات، تأکید کرد: خوشبختانه در رشته هاکی، به ویژه در بخش بانوان، شاهد رشد بسیار خوبی بوده‌ایم، کیفیت مسابقات و سطح بازیکنان نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است که این امر نویدبخش آینده‌ای درخشان برای این رشته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هاکی خاستگاه و تاریخچه‌ای غنی در استان کهگیلویه و بویراحمد دارد، افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای موجود در استان، نیازمند حمایت فدراسیون برای توسعه روزافزون این ورزش در این خطه باشیم و شاهد درخشش بیش از پیش هاکی‌بازان این دیار در صحنه‌های ملی باشیم.

در پایان این مراسم، از تیم‌های برتر و ورزشکاران نمونه با اهدای لوح و مدال تقدیر شد.

گفتنی است، چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی سالنی بانوان کشور یادواره شهدای منطقه جلیل از ۱۸ تا ۲۱ شهریور ماه با حضور ۱۱ تیم به میزبانی شهر یاسوج برگزار شد.