میزبانی کهگیلویه و بویراحمد برای المپیاد ملی هندبال دختران

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسایی عصر شنبه در نشست برگزاری هفتمین دوره المپیاد ورزشی در شهر یاسوج اظهار کرد: با توجه به اینکه این رویداد ورزشی برای نخستین بار در استان برگزار می‌شود، میزبانی این المپیاد در سطح ملی ایجاب می‌کند که تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تمام ظرفیت و توان در اجرای آن مشارکت و همکاری داشته باشند تا بتوانیم یک رویداد مطلوب و شایسته را سازماندهی کنیم.

وی هدف نهایی از این میزبانی را علاوه بر برگزاری مسابقاتی منسجم، معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های ورزشی، سیاحتی استان کهگیلویه و بویراحمد به مدارس سراسر کشور عنوان کرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأکید استاندار برای پای کار بودن همه دستگاه‌ها برای برگزاری هر چه بهتر المپیاد هندبال دختران در یاسوج، تصریح کرد: در این جلسه، جزئیات مهمی از جمله تعداد شرکت‌کنندگان، تاریخ‌های دقیق مراسم افتتاحیه و اختتامیه، و تعداد روزهای برگزاری مسابقات به تصویب نهایی رسید.

وی تاکید کرد: مجموع ورزشکاران و عوامل اجرایی که میزبان آنان خواهیم بود، حدود ۶۰۰ نفر از سراسر کشور هستند که با توجه به این حجم از جمعیت، همراهی تمام نهادهای اجرایی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

پارسایی با اشاره به اینکه ورود تیم‌ها به شهر یاسوج عصر روز ۲۳ مهرماه است، ادامه داد: مراسم افتتاحیه این مسابقات از صبح روز ۲۴ مهرماه آغاز و روز اختتامیه و اهدای مدال و جوایز هم در ۲۹ مهرماه است.