۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

میزبانی کهگیلویه و بویراحمد برای المپیاد ملی هندبال دختران

یاسوج-سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان در روزهای پایانی مهرماه میزبان مسابقات المپیاد ورزشی رشته هندبال است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسایی عصر شنبه در نشست برگزاری هفتمین دوره المپیاد ورزشی در شهر یاسوج اظهار کرد: با توجه به اینکه این رویداد ورزشی برای نخستین بار در استان برگزار می‌شود، میزبانی این المپیاد در سطح ملی ایجاب می‌کند که تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تمام ظرفیت و توان در اجرای آن مشارکت و همکاری داشته باشند تا بتوانیم یک رویداد مطلوب و شایسته را سازماندهی کنیم.

وی هدف نهایی از این میزبانی را علاوه بر برگزاری مسابقاتی منسجم، معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های ورزشی، سیاحتی استان کهگیلویه و بویراحمد به مدارس سراسر کشور عنوان کرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأکید استاندار برای پای کار بودن همه دستگاه‌ها برای برگزاری هر چه بهتر المپیاد هندبال دختران در یاسوج، تصریح کرد: در این جلسه، جزئیات مهمی از جمله تعداد شرکت‌کنندگان، تاریخ‌های دقیق مراسم افتتاحیه و اختتامیه، و تعداد روزهای برگزاری مسابقات به تصویب نهایی رسید.

وی تاکید کرد: مجموع ورزشکاران و عوامل اجرایی که میزبان آنان خواهیم بود، حدود ۶۰۰ نفر از سراسر کشور هستند که با توجه به این حجم از جمعیت، همراهی تمام نهادهای اجرایی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

پارسایی با اشاره به اینکه ورود تیم‌ها به شهر یاسوج عصر روز ۲۳ مهرماه است، ادامه داد: مراسم افتتاحیه این مسابقات از صبح روز ۲۴ مهرماه آغاز و روز اختتامیه و اهدای مدال و جوایز هم در ۲۹ مهرماه است.

