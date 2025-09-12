  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

سیدحسن خمینی:

محمدعلی جماعتی در زمره دوستان بیت امام در نجف اشرف بود

محمدعلی جماعتی در زمره دوستان بیت امام در نجف اشرف بود

سیدحسن خمینی در پیام تسلیت درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی از اعضای دفتر امام نوشت: برادرم محمدعلی جماعتی در زمره دوستان بیت امام در نجف اشرف بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن خمینی با تسلیت درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی از اعضای دفتر امام نوشت: آن مرحوم در زمره دوستان بیت امام در نجف اشرف بود و بعد از انقلاب اسلامی و با حضور در دفتر امام و در واحد مسائل شرعی به ترویج فتاوی امام بزرگوار اشتغال داشت.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی بدین شرح است:

بسمه تعالی

درگذشت برادرم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدعلی جماعتی رَحْمَتْ الله عَلِیه موجب تأثر و تأسف شد.

آن مرحوم در زمره دوستان بیت امام در نجف اشرف بود و بعد از انقلاب اسلامی و با حضور در دفتر امام و در واحد مسائل شرعی به ترویج فتاوی امام بزرگوار اشتغال داشت.

همراهی ایشان با مرحوم یادگار امام (ره) و بعد از آن همدلی و همگامی با بیت امام در یاد همه ما خواهد ماند.

این برادر عزیز در طول دوران بیماری طاقت فرسای خود نیز با محبت بر پیمان خویش ثابت قدم ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به همسر و فرزندان ایشان و دوستان و آشنایان، برای آن فقید سعید حشر با اولیا الهی و عوان واسع مسئلت دارم.

سید حسن خمینی

۱۴۰۴/۶/۲۱

کد خبر 6587163
اكرم سادات حسيني شبستري

