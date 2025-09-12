تصادف موتورسیکلت با وانت نیسان در جاده فومن یک کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری عصر جمعه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: عصر امروز در حادثه‌ای تلخ، برخورد شدید یک دستگاه موتورسیکلت با وانت نیسان در منطقه گل افزان شهرستان فومن رخ داد.

وی افزود: راکب موتورسیکلت که مردی ۷۰ ساله بود، در اثر شدت تصادف جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه گیلان ضمن اعلام این خبر افزود: نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند، اما متأسفانه تلاش‌ها برای نجات جان این فرد موفق نبود.

صفاری با بیان اینکه بررسی علت حادثه در دست انجام است، گفت: رانندگان نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.