۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴

تصادف موتورسیکلت با وانت نیسان در جاده فومن یک کشته بر جا گذاشت

فومن- رئیس پلیس راه گیلان گفت: برخورد شدید یک دستگاه موتورسیکلت با وانت نیسان در محدوده گل افزان شهرستان فومن منجر به فوت راکب ۷۰ ساله موتورسیکلت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری عصر جمعه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: عصر امروز در حادثه‌ای تلخ، برخورد شدید یک دستگاه موتورسیکلت با وانت نیسان در منطقه گل افزان شهرستان فومن رخ داد.

وی افزود: راکب موتورسیکلت که مردی ۷۰ ساله بود، در اثر شدت تصادف جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه گیلان ضمن اعلام این خبر افزود: نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند، اما متأسفانه تلاش‌ها برای نجات جان این فرد موفق نبود.

صفاری با بیان اینکه بررسی علت حادثه در دست انجام است، گفت: رانندگان نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

