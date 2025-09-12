تمهیدات ترافیکی در آستانه بازگشایی مدارس در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی عصر جمعه در پنجمین نشست شورای هماهنگی ترافیک شهرستان، اظهار کرد: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، روانسازی ترافیک و تأمین امنیت عبور و مرور دانشآموزان و خانوادهها، در صدر اولویتهای شورای ترافیک شهرستان دیلم قرار دارد.
دبیر شورای ترافیک شهرستان دیلم عنوان کرد: تمامی این تدابیر با دقت و حساسیت فراوان بررسی و برنامهریزی شده تا شاهد بازگشایی هرچه ایمنتر و بدون دغدغه مدارس باشیم.
وی در ادامه به مهمترین اقدامات برنامهریزیشده اشاره کرد وافزود: بر این اساس، برنامهریزی برای ساماندهی سرویس مدارس به منظور افزایش ایمنی جابهجایی دانشآموزان انجام شده و از رفع خاموشیها و عملکرد صحیح چراغهای راهنمایی در تمامی تقاطعها بهویژه در مجاورت مراکز آموزشی، اطمینان حاصل خواهد شد.
وی همچنین گفت: عملیات خطکشی و بازسازی علائم راهنمایی و رانندگی در معابر منتهی به مدارس نیز به طور جدی در دستور کار است.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم ادامه داد: نصب و بهسازی سرعتکاهها در نزدیکی مدارس برای کاهش سرعت خودروها و پیشگیری از حوادث احتمالی، و همچنین رنگآمیزی و آشکارسازی نقاط حادثهخیز جهت افزایش هشدار به رانندگان و عابران نیز از دیگر مصوبات این جلسه است.
وی بر افزایش نظارت پلیس در روزهای آغازین سال تحصیلی تأکید و خاطرنشان کرد: برای کنترل ترافیک و هدایت صحیح وسایل نقلیه، استقرار مأموران پلیس راهور در ساعات اوج تردد و در اطراف مدارس افزایش خواهد یافت.
وی بیان داشت: تأمین و تقویت روشنایی معابر و محوطههای نزدیک به مدارس، بهویژه در ساعات عصرگاهی، برای ارتقا دید و امنیت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
باباحسنی از برنامهریزی برای اجرای اقدامات آموزشی خبر داد و گفت: برنامههای آموزشی گستردهای نیز برای ارتقا فرهنگ ترافیک در میان خانوادهها و دانشآموزان تدوین شده و بر کنترل دقیق رانندگان موتورسیکلت، به ویژه دانشآموزان، تأکید ویژهای میشود.
باباحسنی در ادامه با اشاره به شفافسازی در مورد سرویسهای مدارس، تصریح کرد: تعیین نرخگذاری مصوب برای سرویسهای مدارس و الزام به استفاده از برچسبهای مشخص برای این سرویسها، از دیگر مصوبات مهم است که به منظور شفافسازی و نظارت دقیقتر بر این خدمات انجام خواهد شد.
وی درپایان گفت: امیدواریم با اجرای این تمهیدات و همکاری تمامی دستگاهها و شهروندان، سال تحصیلی جدید در فضایی کاملاً امن و آرام آغاز شود.
