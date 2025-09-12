به گزارش خبرگزاری مهر، این آئین در مصلای جمعه بوشهر و با حضور آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در بوشهر، و جمعی از جهادگران مردمی برگزار شد.

بسته‌های نوشت‌افزار با هدف حمایت از تحصیل دانش‌آموزان کم‌بضاعت، کاهش دغدغه خانواده‌ها و گسترش عدالت آموزشی تهیه و در اختیار مدارس مناطق محروم قرار گرفت.

مسئولان در این مراسم، چنین اقداماتی را نشانه‌ای از همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ یاری‌رسانی به نیازمندان دانستند.

این برنامه در چارچوب طرح‌های محرومیت‌زدایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با مشارکت جهادگران مردمی اجرا شد و با استقبال خانواده‌ها و دانش‌آموزان همراه بود.

برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند که این حرکت، زمینه‌ساز ارتقای فرصت‌های برابر آموزشی در استان باشد.