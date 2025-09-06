دستگیری ۴ نفر از عوامل اصلی درگیری در یکی از رستوران های ولیعصر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبریان آذر عصر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران گفت: در پی اعلام وقوع درگیری در یکی از رستورانهای منطقه ولیعصر تبریز و مجروح کردن دو نفر توسط اراذل و اوباش، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
سرهنگ اکبریان آذر افزود: مأموران با بررسیهای اولیه و اشراف اطلاعاتی، ۴ متهم اصلی درگیری که از اراذل و اوباش و افراد شرور سابقه دار بودند را در کمتر از یک ساعت شناسایی کردند.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی استان باهمکاری ماموران انتظامی هر ۴ متهم را دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی به مرجع قضائی معرفی شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه محل موصوف نیز پلمب شده است، گفت: رستورانها و صنوفی که محل درگیری اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی باشند، برابر قانون پلمب و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهد شد.
نظر شما