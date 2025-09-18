حسین مسافر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند دو ساله دریافت آثار و برنامه‌ریزی‌های انجام شده گفت: از طریق فراخوان منتشر شده در سایت ایران‌تئاتر، آثار متعددی از هنرمندان سراسر کشور دریافت شده است.

وی تأخیر در برگزاری جشنواره را به برخی اتفاقات اخیر مرتبط دانست و افزود: این جشنواره در دو بخش اصلی برگزار خواهد شد، بخش نخست که مسابقه نمایش‌نامه‌نویسی و پژوهش‌های مرتبط با ادبیات نمایشی است، در دی‌ماه امسال برگزار و آثار برگزیده معرفی و تقدیر خواهند شد.

مسافر درباره بخش دوم جشنواره ادامه داد: اجراهای تئاتری شامل نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی است که اردیبهشت سال آینده به صورت متمرکز در آستانه اشرفیه و شهرهای اطراف برگزار خواهد شد. هر نمایش ابتدا در شهر محل تولید خود اجرا می‌شود و سپس آثار برگزیده به این برنامه افزوده خواهند شد.

دبیر جشنواره «ستاره ناهید» تاکید کرد: هدف این رویداد هنری ایجاد پیوندی عمیق میان میراث فرهنگی و ادبی کشور است و برگزاری اختتامیه جشنواره در آرامگاه استاد محمد معین، نمادی از این ارتباط خواهد بود.