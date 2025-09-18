  1. استانها
اختتامیه جشنواره «ستاره ناهید» در آرامگاه استاد معین برگزار می‌شود

آستانه اشرفیه - دبیر جشنواره فرهنگی و هنری «ستاره ناهید» گفت: اختتامیه این جشنواره اردیبهشت سال آینده در آرامگاه استاد محمد معین در آستانه اشرفیه برگزار خواهد شد.

حسین مسافر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند دو ساله دریافت آثار و برنامه‌ریزی‌های انجام شده گفت: از طریق فراخوان منتشر شده در سایت ایران‌تئاتر، آثار متعددی از هنرمندان سراسر کشور دریافت شده است.

وی تأخیر در برگزاری جشنواره را به برخی اتفاقات اخیر مرتبط دانست و افزود: این جشنواره در دو بخش اصلی برگزار خواهد شد، بخش نخست که مسابقه نمایش‌نامه‌نویسی و پژوهش‌های مرتبط با ادبیات نمایشی است، در دی‌ماه امسال برگزار و آثار برگزیده معرفی و تقدیر خواهند شد.

مسافر درباره بخش دوم جشنواره ادامه داد: اجراهای تئاتری شامل نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی است که اردیبهشت سال آینده به صورت متمرکز در آستانه اشرفیه و شهرهای اطراف برگزار خواهد شد. هر نمایش ابتدا در شهر محل تولید خود اجرا می‌شود و سپس آثار برگزیده به این برنامه افزوده خواهند شد.

دبیر جشنواره «ستاره ناهید» تاکید کرد: هدف این رویداد هنری ایجاد پیوندی عمیق میان میراث فرهنگی و ادبی کشور است و برگزاری اختتامیه جشنواره در آرامگاه استاد محمد معین، نمادی از این ارتباط خواهد بود.

