به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی در نشست خبری پس از بازی با خیبر خرم آباد، اظهار داشت: در درجه اول به نظرم بازی قشنگی بود برای تماشاگرانی که به استادیوم آمدند و این جو فوق العاده را رقم زدند.

وی گفت: این جو فوق العاده ای که در استادیوم‌ها به خصوص به حضور بانوان ایجاد شده، قابل تقدیر است، من خودم از جوی که در استادیوم بود و بازی که صورت گرفت لذت بردم، امیدوارم همه لذت برده باشند.

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز در ادامه با بیان اینکه با احترامی که برای آقای «رحمتی» قائل هستم، اما به نظرم به انواع مختلف ما پرس تیم خیبر را شکست دادیم و موقعیت درست کردیم، طبیعتاً در سبکی که ریسک دارد، مقداری اشتباهات فردی هم داشتیم، گفت: مقداری با تمرین بیشتر جبران می‌کنیم، با احترام به تیم خیبر، از لحاظ فوتبالی درصد بسیار بالایی آن چیزی که مدنظر من بود اجرا شد، ما به غیر از فوتبال زیبا کردن، به دنبال نتیجه گیری هم هستیم، طبیعتاً یک سری نقاط ضعف داریم، با تمرین بیشتر به نظرم می‌توان این نقاط ضعف را برطرف کرد.

قربانی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی در رابطه با تیم داوری، گفت: وقتی که داوری روی نتیجه بازی تأثیری نداشته باشد ایرادی ندارد، به نظرم داور خوب سوت زد.

وی گفت: از بازیکنان هم راضی هستم، ما یک تیم متشکل از ۲۸ بازیکن هستیم، با همین روحیه تیمی بازی‌ها را انجام می‌دهیم و باعث افتخارم هست که مربی این تیم هستم، ما ترجیح دادیم که بازی کنیم، به نظرم یکی از زیباترین بازی‌ها شکل گرفت. به عنوان کل از تیمم راضی هستم.

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما خیلی موقعیت ایجاد کردیم، چندین و چند موقعیت درست کردیم، گفت: به نظرم در نیمه دوم خیلی موقعیت درست کردیم، دروازه بان خیبر هم چندین موقعیت خوب را گرفت.