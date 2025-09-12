محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از این آتش‌سوزی‌ها در منطقه ارمند بالای سبزکوه و دیگری در محدوده هلن، حوالی سرمازه و رفن به وقوع پیوست. در هر دو حادثه، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست با حضور به‌موقع و تلاش مستمر موفق به اطفای کامل حریق شدند.

وی گفت: در هر دو حریق، هماهنگی لازم برای اعزام بالگرد به‌منظور پشتیبانی هوایی انجام شده بود تا در صورت گسترش آتش، بالگرد به استان اعزام شود که با کنترل به‌موقع حریق‌ها نوسط یگان حفاظت، در کمتربن زمان اطفا شد.

کریمی افزود: در حادثه ارمند بالا، با پیگیری و بررسی میدانی، عامل ایجاد آتش‌سوزی شناسایی و دستگیر شد و پرونده وی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع گردید.

وی بیان کرد: در خصوص آتش‌سوزی منطقه هلن، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی برای شناسایی عامل یا عوامل احتمالی این حریق در حال انجام است و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد. حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از بروز آتش‌سوزی، نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های اجرایی است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا عامل ایجاد حریق، مراتب را فوراً به اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست یا شماره ۱۵۴۰ (سامانه ارتباطات مردمی محیط‌زیست) اطلاع دهند.