خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- هادی دوراهکی: شهریورماه برای بسیاری از خانواده‌ها، یادآور شور و شوق آماده‌شدن برای آغاز سال تحصیلی است.

خرید دفتر و مداد، کیف و کفش، جامدادی و سایر لوازم مدرسه برای کودکان و نوجوانان در ذهن بسیاری از دانش‌آموزان، خاطره‌ای شیرین و انگیزه‌ای برای شروع سال تحصیلی جدید محسوب می‌شود در کنار آن، دانشجویان نیز نیازمند تهیه نوشت‌افزارهایی متناسب با فضای دانشگاه همچون کلاسور، دفترچه، روان‌نویس و کاغذ هستند.

اما در سال جاری، افزایش قیمت لوازم‌التحریر، فشار سنگینی بر سبد هزینه‌ای خانواده‌ها وارد کرده و این شور و شوق را با چاشنی نگرانی و اضطراب همراه ساخته است.

بازار داغ اما پرهزینه نوشت‌افزار در دیّر

در یک گزارش میدانی از بازار لوازم‌التحریر دیّر، به یک مغازه نوشت‌افزار سر زدیم؛ حوالی عصر و در شلوغ‌ترین ساعات خرید، مغازه پر از کودکان و نوجوانانی بود که با ذوق و شوق، دفاتر رنگارنگ و مدادهای فانتزی را انتخاب می‌کردند.

مدیر فروشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر بخواهیم هزینه‌ای تقریبی برای یک دانش‌آموز دبستانی محاسبه کنیم خرید کیف، دفتر، مداد مشکی، مداد رنگی، دفترچه یادداشت، مداد قرمز، خودکار، خط‌کش، تراش و پاک‌کن در مجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود.

وی افزود: نسبت به سال گذشته، برخی اقلام به‌ویژه کیف، مداد رنگی و دفتر افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است.

این فروشنده لوازم التحریر گفت: شهریور و مهر ماه فصل اصلی فروش است و پس از آن بازارمان فروکش می‌کند.

صدای والدین؛ گرانی و لوکس‌گرایی دانش‌آموزان

مرضیه منوچهری، مادر یکی از دانش‌آموزان کلاس چهارم، گفت: فرزندم تحت تأثیر دوستان و همکلاسی‌ها، تمایل دارد از یک فروشگاه خاص خرید کند؛ فروشگاهی که اجناس لوکس‌تر و گران‌تر عرضه می‌کند. این مسئله فشار مضاعفی بر دوش خانواده‌ها گذاشته است.

وی افزود: ما دهه شصتی‌ها با دفترهای کاه‌ی تعاونی درس خواندیم اما بچه‌های امروز انتظارات دیگری دارند.

منوچهری هزینه تقریبی را چنین توصیف کرد: برای خرید لوازم‌التحریر یک دانش‌آموز دبستانی دست‌کم ۲ میلیون تومان نیاز است؛ جدای از کفش، کیف و لباس فرم.

سیده سعیده محمودی، مادر یک کودک پیش‌دبستانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: فقط هزینه ثبت‌نام پیش‌دبستانی دخترم ۱۲ میلیون تومان شد و لیست لوازم‌التحریر فرزندم هم حدود پنج میلیون تومان برآورد شده است.

وی اظهار کرد: این فشارها برای خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد طاقت‌فرساست و مجبور می‌شویم به تدریج و بسته به توان مالی خرید کنیم.

دانشجویان و خاطراتی که گران شده‌اند

محمد کرمی، دانشجوی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، گفت: شوق خرید لوازم‌التحریر هنوز در من وجود دارد و خاطرات دوران دبستان را زنده می‌کند. اما به دلیل گرانی اقلام تحصیلی، خیلی از دوستان و هم سن و سال‌های من امسال به استفاده از لوازم سال گذشته بسنده کرده‌اند.

کرمی افزود: یک دانشجو هم نیاز به کلاسور، دفترچه یادداشت، کاغذ و روان‌نویس دارد که همه آنها نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته‌اند.

روایت یک معلم از فشار چند برابری هزینه‌ها

فاطمه حاجی‌زاده، دبیر دبستان سبا دوراهک، از تجربه میدانی خود چنین گفت: سال گذشته لباس فرم دانش‌آموزان ۷۵۰ هزار تومان بود، اما امسال همان فرم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

حاجی زاده گفت: کیف‌های ابتدایی از ۸۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و متوسط آنها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، قمقمه آب دانش‌آموزی هم ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

وی افزود: برخی خانواده‌ها چهار فرزند مدرسه‌ای دارند و طبیعی است که این هزینه‌ها چند برابر می‌شود، به همین دلیل، ما فراخوانی برای جمع‌آوری لوازم‌التحریر و لباس‌های سال قبل داده‌ایم تا آنها را بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع کنیم.

لباس فرم؛ هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر

لباس فرم مدارس نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است.

در دیر و شهرستان‌های پیرامون، قیمت لباس فرم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان متغیر است.

راضیه غفوری، یکی از والدین، گفت: سال گذشته لباس فرم پسرم ۵۰۰ هزار تومان شد، اما امسال همان لباس ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد، لباس فرم دخترانه هم بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. وقتی چند فرزند دارید، هزینه‌ها به رقم‌های سنگینی می‌رسد و مجبوریم از سایر نیازها بزنیم یا اجناس بی‌کیفیت بخریم.

نگاه مدیران آموزشی به نقش خیرین

مدیر مدرسه امام خمینی دوراهک، در گفت‌وگو با مهر بیان کرد: قیمت کیف مدرسه امسال بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است، لباس فرم ابتدایی اول تا سوم ۸۰۰ هزار تومان، ظرف تغذیه ۵۰۰ هزار تومان، زیردستی ۲۵۰ هزار تومان و مدادرنگی ۲۴ تایی ۳۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

پیامدهای اجتماعی گرانی

کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش شدید هزینه‌های تحصیلی تنها بار مالی ندارد، بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم به دنبال دارد؛ از کاهش کیفیت اقلام خریداری‌شده گرفته تا فشار روانی والدین و حتی ترک تحصیل در مناطق کم‌برخوردار.

اگر سیاست‌های حمایتی کارآمد اجرا نشود، تبعات آن در آینده آموزشی و اجتماعی استان آشکار خواهد شد.

نظارت بر بازار

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دیّر، در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: طرح ویژه نظارت بر بازار نوشت‌افزار و ملزومات تحصیلی از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد.

زهیر صالحی افزود: در این طرح، درج قیمت مصرف‌کننده، نصب اتیکت قیمت، صدور فاکتور معتبر، جلوگیری از فروش سبدی و رعایت درصد سود مجاز در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به‌طور ویژه کنترل می‌شود.

وی افزود: در شهرستان دیّر ۵۰ واحد صنفی عرضه‌کننده نوشت‌افزار فعال هستند و ما بر جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی یا غیراستاندارد و حتی توزیع اجناس منقوش به تصاویر غیراخلاقی هم نظارت داریم، فروشندگان موظفند با سود ۱۵ تا ۲۰ درصدی اجناس خود را عرضه کنند و شماره ۱۲۴ آماده دریافت شکایات مردمی است.

موضع اتاق اصناف؛ نظارت و حمایت همزمان

رئیس اتاق اصناف شهرستان دیّر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نظارت بر بازار نوشت‌افزار گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی از سوی مردم درباره گران‌فروشی نوشت‌افزار و کیف و کفش در شهرستان دریافت نکرده‌ایم.

علی فرجی در ادامه به بُعد حمایتی اصناف نیز پرداخت و اظهار داشت: مرکز خیریه اتاق اصناف شهرستان دیّر امسال ۱۰۰ بسته حمایتی نوشت‌افزاری را میان دانش‌آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی توزیع خواهد کرد.

فرجی گفت: از اصناف شهرستان درخواست داریم در این طرح مشارکت کنند هر واحد صنفی که در این برنامه حمایتی حضور داشته باشد، از تخفیفات ویژه در پرداخت عوارض بهره‌مند خواهد شد.

مشق گرانی این روزها بر دفترهای رنگارنگ دانش‌آموزان نقش بسته است، خانواده‌ها میان اشتیاق فرزندان و فشار هزینه‌ها گرفتار شده‌اند. خیرین و نهادهای حمایتی بیش از گذشته به میدان آمده‌اند و در کنار آن، دستگاه‌های نظارتی وعده کنترل بازار را داده‌اند.