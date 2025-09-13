نظارت ویژه بازرسان بسیج اصناف سیریک در ایام بازگشایی مدارس

عادل توفیقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای خرید لوازمالتحریر و پوشاک دانشآموزی، نگرانیها درباره احتمال گرانفروشی و کمفروشی در بازار افزایش یافته است. در همین راستا، بسیج اصناف با همکاری دستگاههای نظارتی اقدام به اجرای طرح ویژه بازرسی در سراسر سطح شهرستان کرده است.
وی افزود: با توجه به حساسیت این ایام، تیمهای بازرسی بسیج اصناف به همراه نمایندگان سازمان صمت و اتاق اصناف به صورت روزانه از واحدهای صنفی بازدید میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و فوری صورت خواهد گرفت.
توفیقی بیان کرد: هدف اصلی ما صیانت از حقوق مصرفکنندگان به ویژه خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید است، اجازه نخواهیم داد برخی واحدهای صنفی با سوءاستفاده از افزایش تقاضا، مرتکب گرانفروشی یا کمفروشی شوند.
مسئول بسیج اصناف با بیان اینکه نظارتها در حوزه لوازمالتحریر، کیف و کفش، پوشاک مدارس و نوشتافزار متمرکز شده است، تصریح کرد: خانوادهها در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ یا دفاتر بسیج اصناف اطلاع دهند تا در کمترین زمان بررسی و پیگیری شود.
به گفته وی، در روزهای اخیر چندین واحد متخلف شناسایی و پرونده آنها جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
توفیقی تأکید کرد: بسیج اصناف در کنار مردم است و تلاش دارد با همراهی سایر دستگاهها فضایی آرام و عادلانه برای خریدهای آغاز سال تحصیلی فراهم کند.
توفیقی بیان کرد: این طرح آزمونی برای کاهش فشار مالی خانوادهها و ایجاد آرامش در بازار است و نظارتها به صورت جدی و بدون اغماض ادامه خواهد داشت تا بازار لوازمالتحریر به ثبات و آرامش برسد.
نظر شما