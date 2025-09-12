  1. بین الملل
ادامه نسل‌کشی بی‌وقفه در غزه؛ ۶۰ فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند

در پی حملات شدید رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه از بامداد جمعه تاکنون ۶۰ فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی روز جمعه به حملات شدید خود به مناطق مختلف نوار غزه ادامه دادند که منجر به شهادت بیش از ۶۰ نفر از بامداد جمعه تاکنون شده است.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که بر اثر حملات اسرائیل، ده‌ها نفر در شهر غزه و شمال نوار غزه به شهادت رسیده و ده‌ها نفر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۶۴۷۵۶ فلسطینی شهید و ۱۶۴۰۵۹ نفر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه توضیح داد که تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها هستند و آمبولانس‌ها و نیروهای دفاع مدنی در حال حاضر به آنها دسترسی ندارند.

