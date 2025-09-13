کنفرانس علمی درمان چاقی در مازندران پایان یافت

محمدمهدی رضایی رئیس انجمن علمی جراحان جنرال استان مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه این رویداد اظهار داشت: نهضت آموزش جراحان با هدف ارتقای سطح آگاهی و مهارتهای عملی و آشنایی با متدهای روز دنیا در جراحی، بیش از سه سال است در استان مازندران آغاز شده است.
وی با اشاره به برگزاری ۶ کنگره علمی در حوزه جراحی در استان طی سالهای اخیر افزود: این برنامهها بدون تردید آثار مثبت و ماندگاری در ارتقای سلامت جامعه خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان جنرال ایران خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته، بیش از ۱۲ هزار نفر-ساعت آموزش پس از فارغالتحصیلی برای جراحان جنرال سراسر کشور تنها در استان مازندران تدارک دیده شده است.
رضایی با بیان اینکه کنگرههای علمی متعددی از جمله در زمینه کولورکتال، تازههای جراحی تیروئید، ترمیم جدار شکم، جراحی پستان و ابدومینوپلاستی تاکنون برگزار شده است، افزود: در ادامه این مسیر، کنفرانس علمی درمان چاقی از طریق اسلیو گاسترکتومی با حضور گسترده جراحان برگزار میشود.
وی تصریح کرد: این کنفرانس از صبح پنجشنبه آغاز شد و تا شامگاه جمعه ادامه داشت.
به گفته وی، یکی از ویژگیهای برجسته این کنگرهها، انجام چند جراحی زنده در هر برنامه بهمنظور تلفیق آموزشهای تئوری و عملی و افزایش اثربخشی آموزشی است.
