بازار لوازم التحریر قم در شوک گرانی و رکود؛ توان خرید مردم کاهش یافت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هیفاء پردل- چند روزی به شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نمانده و مردم در تکاپو برای تهیه مستلزمات تحصیلی فرزندان خود هستند، اگر سری به بازار و مغازه‌های لوازم التحریر بزنیم خواهیم دید که والدین برای خرید نوشت افزار و دیگر لوازم باید مغازه‌های متعددی را جست وجو کنند چرا که امسال بازار این لوازم با رکود و تورم زیادی روبرو است.

فروشندگان لوازم التحریر نیز رضایت چندانی از وضعیت موجود ندارند، چرا که گرانی لوازم التحریر و ملزومات مدارس به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم به ویژه قشر کارگر و دهک‌های پایین با رکود روبرو و به قول این فروشندگان نان آن‌ها آجر شده است، نکته دیگر این که با توجه به وجود نوشت افزارهای مطلوب ایرانی نوشت افزار و لوازم التحریر فانتزی چینی و خارجی نیز جای تولید داخل را قبضه کرده است.

علی رضایی پدر دو دانش آموز مقطع ابتدایی و مقطع دبیرستان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بسیاری از مغازه‌های لوازم التحریر را جست وجو کردم و الان چند روزی است که قیمت‌ها را رصد می‌کنم، قیمت‌ها امسال نجومی بالا رفته است مگر با حقوق کارگری چه می‌توان خرید؟

وی می‌افزاید: قیمت نوشت افزار کیف و حتی لباس فرم مدارس بالا رفته است، حال سرویس مدارس هم بماند حقوق پایه من ۱۳ میلیون تومان است و مستأجر هستم آیا می‌توان این لوازم را حذف کرد؟ کاش نظارتی بر بازار لوازم التحریر بود یک مداد ناچیز و یک تراش چقدر در مقایسه با سال گذشته قیمت آن بالا رفته است.

لیلا دهقان مادر یک دانش آموز مقطع ابتدایی که خود سرپرست خانوار است در ارتباط با وضعیت بازار لوازم التحریر عنوان می‌کند: دست به هر چیز می زنیم قیمت‌ها تعجب آور است حالا من یک دانش آموز بیشتر ندارم خانواده‌هایی را می‌شناسم که چون دخل و خرج آن‌ها یکی نیست قدرت خرید برای فرزندان دانش آموز خود ندارند و طبق رصدی که کردم برای یک یا دو فرزند خود لوازم جزئی خریده و برخی را به ماه‌های بعد واگذار کرده اند حتی شنیدم برخی خانواده‌ها قادر نیستند فرزند خود را روانه مدرسه کنند.

به گفته این بانوی قمی؛ امسال سرویس مدارس هم قیمت آن افزایش یافته است، حال شما قیمت کتاب‌های درسی و شهریه و سرویس مدرسه را هم بسنجید، یک خانواده با چند دانش آموز چه میزان باید هزینه کند؟ من کارمند هستم و سرپرست خانوار، هزینه‌های دیگر زندگی به کنار باید شهریه مدرسه و سرویس و دیگر هزینه‌ها را باید کنار گذاشته و هزینه‌های دیگر زندگی را حذف کنم برخی مدیران شهریه‌های بالایی می‌گیرند.

محمد رضا بهشتی بیان می‌کند: دخترش تنها از محصولاتی که رنگ و لعاب فانتزی و شخصیت‌های کارتونی متفاوت و خارجی دارد خوشش می‌آید که آن‌ها هم قیمت‌های بسیار بالایی دارند.

افزایش قیمت نوشت افزار ناشی از نوسانات دلار

رئیس اتحادیه صنف خراز و لوازم التحریر استان قم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ارتباط با بازار لوازم التحریر گفت: افزایش قیمت نوشت افزار با توجه به نوسانات دلار در محصولات خارجی افزایش چشمگیر داشته است، اما تولیدات با کیفیت لوازم التحریر داخلی نسبت به سال‌های قبل بسیار با کیفیت و جذاب شده اند و افزایش قیمت آن چنان نداشته حداکثر بین ۵ الی ۱۸ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.

سعید مهدوی نیا افزود: در هفته پایانی شهریور ماه با توجه به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید بازار لوازم التحریر نیز رونق پیدا می‌کند، اما امسال با توجه به مشکلات معیشتی توان مردم در خرید لوازم التحریر کمتر شده است.

وی در ارتباط با نظارت بر بازار لوازم التحریر و وضعیت گرانی نوشت افزار و غیره اظهار کرد: نظارت بر بازار لوازم التحریر با توجه به رایزنی‌های انجام شده اتحادیه با بازرسی و نظارت اتاق اصناف جهت گشت مشترک در سطح عرضه و هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره کل صمت جهت برگزاری گشت‌های مشترک نظارت بر عرضه نوشت افزار به صورت کامل انجام خواهد شد و کمیسیون بازرسی اتحادیه نیز بازرسان متخصص را به صورت ویژه در سطح شهر جهت بازدید از واحدهای فروش نوشت افزار دارد.

مهدوی نیا در پاسخ به این سوال که آیا نمایشگاه‌های عرصه پوشاک؛ و لوازم التحریر در استان طبق سنوات قبل برگزار می‌شود عنوان کرد: نمایشگاه هر ساله یک تقویم نمایشگاهی توسط سازمان‌های مربوطه در ایام ابتدای سال تحصیلی به اتاق اصناف و اتحادیه ارائه می‌گردد که نمایشگاه فروش پاییزه در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) نمونه‌ای از آنهاست که می‌توانید تقویم کامل برگزاری نمایشگاه را از اتاق اصناف قم تهیه کنید.

رئیس اتحادیه صنف خراز و لوازم التحریر استان در ادامه در ارتباط با نوشت افزارهای خارجی افزود: متأسفانه برخی والدین، کودکان و نوجوانان در زمان خرید لوازم مدرسه بسیار احساسی عمل می‌کنند آنها زیبایی ظاهری لوازم مهدکودک و پک مدرسه را در اولویت قرار داده و کاربرد هر کدام از محصولات را فراموش می‌کنند.

وی تاکید کرد: والدین باید نیاز فرزند خود را در نظر بگیرید و مناسب‌ترین محصول را برای فرزندتان خریداری کنید، توجه داشته باشید که خرید لوازم مدرسه‌ای که فراتر از نیازهای فرزند طراحی شده است ذهن کودک را مخدوش کرده و او را سردرگم خواهد کرد، لوازم نوشت افزار را از واحدهای معتبر و دارای پروانه کسب تهیه کنند که در صورت عدم رضایت می‌توانیم خواسته آنان را مورد پیگیری قرار دهیم و حتماً کالای با کیفیت ایرانی تهیه کنید.

مهدوی نیا بیان کرد: با توجه به فصلی بودن نوشت افزار کسبه کل سال را چشم به راه آغاز سال تحصیلی می‌مانند تا بازار این شغل فعال شود ولی هر ساله در آغاز سال تحصیلی توسط بسیاری از ارگان‌ها بدون مجوز و هماهنگی با اتحادیه نسبت به برگزاری نمایشگاه اقدام می‌شود که باعث متضرر شدن این قشر ضعیف می‌شود که خواهش می‌کنم از هیچ نمایشگاه بدون مجوز اتاق اصناف حمایت رسانه‌ای نکنید.