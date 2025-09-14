به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی، ظهر یکشنبه در آئین معنوی خشت‌گذاری ۳۲ مدرسه به نام «اولیا» در سطح کشور با تأکید بر دغدغه رئیس‌جمهور مبنی بر توسعه عدالت آموزشی و پرورشی با محوریت مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: مسئولان استانی نیز با جدیت این مطالبه را پیگیری می‌کنند.

وی با قدردانی از تلاش انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش قم برای احداث «مدرسه اولیا» افزود: این مدرسه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع با زیربنای دو هزار و ۲۰۰ مترمربع ساخته می‌شود که شامل ۱۲ کلاس درس و سه کارگاه و آزمایشگاه خواهد بود و طبق برنامه‌ریزی‌ها سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

اجتهادی با اشاره به تعریف ۹۰ پروژه آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت در استان قم گفت: بخش زیادی از این پروژه‌ها در مرحله اجرا قرار دارد و ۳۷ پروژه نیز در ۱۲ سایت نهضت ملی مسکن استان جانمایی شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قم با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن قم به‌عنوان یکی از ابرپروژه‌های کشور، زیرساخت آموزشی متناسب می‌طلبد، تصریح کرد: در اولویت نخست، عملیات احداث ۴۰۰ کلاس درس در این طرح آغاز شده و سایر پروژه‌ها به‌تدریج اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به نقش مؤثر انجمن‌های اولیا و مربیان در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی برای توسعه فضاهای آموزشی تأکید کرد: قم می‌تواند در این عرصه به‌عنوان الگویی ملی معرفی شود.

اجتهادی همچنین از اقدامات استان در حوزه «مدرسه‌یاری» و «خودکفایی مدارس» خبر داد و افزود: قم از استان‌های پیشرو در ایجاد فضاهای تجاری برای مدارس و نصب پنل‌های خورشیدی در پشت‌بام مدارس به‌منظور استفاده از انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.