دفتر و مداد هم لوکس شد؛ آه سنگین والدین کرمانشاهی در آستانه مهر

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: در آستانه بازگشایی مدارس، حال و هوای شهرهای مختلف استان کرمانشاه رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. خیابان‌ها مملو از خانواده‌هایی است که دست در دست فرزندانشان، راهی بازار شده‌اند تا برای آغاز سال تحصیلی جدید، لوازم‌التحریر و ملزومات مدرسه را تهیه کنند. اما پشت این شور و شوق کودکانه، نگرانی‌های بزرگسالان پنهان است؛ نگرانی‌هایی که از دل جیب‌های خالی و قیمت‌های سرسام‌آور برمی‌خیزد. بسیاری از والدین با آهی سنگین می‌گویند دیگر خرید نوشت‌افزار به سادگی گذشته نیست و هر بار ورود به مغازه‌ها، آن‌ها را با شوک تازه‌ای از گرانی مواجه می‌کند.

افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف در ماه‌های اخیر، به ویژه در حوزه لوازم‌التحریر، موجی از نارضایتی عمومی را در کرمانشاه ایجاد کرده است. خانواده‌ها معتقدند که این وضعیت، تأمین نیازهای ابتدایی فرزندانشان را دشوار کرده و فشار اقتصادی را بر دوش آن‌ها دوچندان ساخته است. مقایسه ساده قیمت‌ها نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که برخی اقلام نوشت‌افزار حتی چند برابر افزایش یافته‌اند و این در حالی است که درآمدها ثابت مانده و هزینه‌های جاری زندگی نیز به مراتب بیشتر شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، معیشت مردم را از مهم‌ترین مسائل کشور برشمردند و صراحتاً بر لزوم کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تأکید کردند.

در شرایطی که بسیاری از خانواده‌های کرمانشاهی این روزها با فهرست بلندبالای خرید مدرسه در دست، حساب و کتاب‌هایشان را بارها مرور می‌کنند، انتظار عمومی بر آن است که سیاست‌های اقتصادی شفاف و هماهنگی بیشتری در سطح کلان اجرا شود. مردم امیدوارند دستگاه‌های متولی با نظارت دقیق‌تر و برخورد جدی با تخلفات، بتوانند ثبات نسبی در بازار ایجاد کنند تا والدین با آرامش بیشتری فرزندان خود را راهی کلاس‌های درس کنند.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده باید در کنار تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات دنبال شود. اگر حمایت جدی از تولیدکنندگان لوازم‌التحریر داخلی صورت گیرد، هم قیمت‌ها منطقی‌تر خواهد شد و هم فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان فراهم می‌شود. از سوی دیگر، نظارت کارآمد و جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان، می‌تواند از التهاب بازار بکاهد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش نوسانات قیمتی و حمایت از اقشار مختلف جامعه احساس می‌شود. بدون شک، اقدامات هماهنگ و جدی مسئولان می‌تواند از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها بکاهد و زمینه‌ساز سال تحصیلی آرام‌تر و امیدوارانه‌تر برای دانش‌آموزان و والدین آن‌ها در استان کرمانشاه باشد؛ سالی که در آن، دغدغه اصلی والدین تنها پیشرفت تحصیلی فرزندانشان باشد، نه چالش بی‌پایان گرانی و تأمین ابتدایی‌ترین ملزومات آموزشی.

گلایه شهروند کرمانشاهی از گرانی نوشت‌افزار و فشار هزینه‌های آغاز سال تحصیلی

یکی از شهروندان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از شرایط سخت معیشتی اظهار داشت: امسال تهیه لوازم‌التحریر برای دو فرزند مدرسه‌ای‌ام به چالشی جدی بدل شده است. قیمت دفتر، مداد، کیف و سایر ملزومات مدرسه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و مقایسه آن با سال گذشته نشان می‌دهد هزینه‌ها حداقل دو تا سه برابر شده است.

وی افزود: در کنار گرانی نوشت‌افزار، با افزایش قابل توجه شهریه مدارس و هزینه سرویس مواجه هستیم. هر کدام از این موارد بخش زیادی از درآمد ماهانه خانواده‌ها را می‌بلعد. اگر روپوش، کفش و لباس فرم مدرسه را هم حساب کنیم، بار سنگینی روی دوش خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

این شهروند کرمانشاهی ادامه داد: مشکل فقط به مدرسه و فرزندان ختم نمی‌شود. در تابستان امسال با افزایش کرایه خانه هم روبه‌رو شدیم. خانواده‌ای مثل ما که مستأجر است، باید بخش اعظم درآمدش را برای اجاره اختصاص دهد و همین باعث می‌شود برای سایر نیازها از جمله تحصیل فرزندان، تحت فشار بیشتری قرار بگیریم.

وی با بیان اینکه هزینه‌های جانبی زندگی هر روز بیشتر می‌شود، تصریح کرد: از خوراک و پوشاک گرفته تا درمان و حمل‌ونقل، همه چیز گران شده است. حالا همزمانی آغاز سال تحصیلی با این شرایط، به ویژه برای خانواده‌هایی که چند فرزند مدرسه‌ای دارند، شرایط را طاقت‌فرساتر کرده است.

این شهروند در پایان تأکید کرد: انتظار ما از مسئولان این است که برای کنترل قیمت‌ها به ویژه در حوزه لوازم‌التحریر و خدمات آموزشی، تدابیر جدی‌تری بیندیشند. اگر حمایتی از خانواده‌ها صورت نگیرد، بسیاری از والدین با شرمندگی مجبور خواهند شد بخشی از نیازهای فرزندانشان را نادیده بگیرند.

نظارت‌های مستمر بازار مانع تخلفات صنفی می‌شود

محمدهادی ارباب، نایب‌رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این نهاد در زمینه کنترل بازار و مقابله با تخلفات صنفی اظهار داشت: اتاق اصناف به‌صورت مستمر کمیته‌های مشترکی با اداره اماکن و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل داده و روند فعالیت بازار را رصد می‌کند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.

وی ادامه داد: علاوه بر بازرسی‌های اتاق اصناف، واحدهای بازرسی سازمان‌ها و تعزیرات حکومتی نیز به‌طور مستقل بر بازار نظارت دارند و در صورت مشاهده تخلف، گزارش‌ها ثبت و برای رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات ارسال می‌شود.

ارباب با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها به عملکرد اصناف محدود نمی‌شود، تصریح کرد: بخشی از گرانی‌ها به دلیل شرایط کلی اقتصادی کشور و تورم موجود است و نمی‌توان همه نابسامانی‌های بازار را به واحدهای صنفی نسبت داد.

نایب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با اشاره به تجربه‌های گذشته خاطرنشان کرد: در دوران سخت اقتصادی، افزایش و استمرار نظارت‌ها توانسته است آرامش بیشتری را به بازار بازگرداند و هرچه این نظارت‌ها دقیق‌تر و گسترده‌تر باشد، مردم احساس امنیت و اطمینان بیشتری خواهند داشت.

وی در پایان گفت: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه نظارت، همچنان برخی ضعف‌ها در برخورد با متخلفان وجود دارد. سودجویانی که با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی قصد سوءاستفاده دارند، نباید فرصت فعالیت پیدا کنند و لازم است دستگاه‌های مسئول با همکاری یکدیگر، اقدامات بازدارنده مؤثرتری اتخاذ کنند.

رسیدگی سریع به تخلفات صنفی در آستانه بازگشایی مدارس

علیرضا لطیفی، سرپرست تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این نهاد برای مقابله با تخلفات بازار اظهار داشت: تمامی پرونده‌های مربوط به گران‌فروشی و فروش کالا بالاتر از نرخ مصوب، در سامانه‌های تعزیرات به‌صورت الکترونیکی ثبت و میان شعب مختلف تقسیم می‌شوند تا روند رسیدگی بدون اتلاف وقت انجام گیرد.

وی با بیان اینکه ایام بازگشایی مدارس حساس‌ترین زمان برای رصد بازار است، افزود: افزایش تقاضا برای کیف، کفش، پوشاک و لوازم‌التحریر زمینه بروز تخلفات بیشتری را فراهم می‌کند؛ به همین دلیل طرح‌های ویژه نظارتی با همکاری اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال اجرا است.

لطیفی تصریح کرد: کسبه و فعالان بازار موظف‌اند کالاهای خود را بر اساس نرخ‌های مصوب عرضه کنند و همراهی کامل با بازرسان داشته باشند. تعزیرات حکومتی نیز با رویکرد رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات، تلاش می‌کند تا ثبات و آرامش در بازار استان برقرار باشد.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همچنین یادآور شد: نظارت‌ها صرفاً محدود به یک صنف خاص نیست، بلکه مراکز تولید، توزیع و فروشگاه‌های مختلف تحت پوشش بازرسی قرار دارند. علاوه بر این، همکاری با دستگاه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی برای کنترل سلامت و کیفیت کالاها ادامه دارد تا امنیت و اعتماد مردم تضمین شود.

وی در پایان با اشاره به نقش مردم در فرآیند نظارت گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا سایر بسترهای هوشمند، شکایات و گزارش‌های خود را ثبت کنند. تمامی این گزارش‌ها بررسی می‌شود و در صورت تأیید تخلف، اقدامات قانونی لازم علیه متخلفان انجام خواهد شد.

حمایت از تولید داخلی و ایجاد نمایشگاه‌های دائمی راهکار کنترل بازار نوشت‌افزار

یکی از کسبه بازار نوشت‌افزار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واقعیت این است که هزینه خرید لوازم مدرسه برای خانواده‌ها بسیار بالا رفته و بسیاری از والدین برای تأمین نیازهای فرزندانشان با مشکلات جدی مواجه هستند.

وی با اشاره به راهکارهایی برای کنترل بازار ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مهم، ایجاد نمایشگاه‌های دائمی نوشت‌افزار ایرانی در استان‌هاست. این اقدام هم به معرفی و فروش محصولات داخلی کمک می‌کند و هم با حذف واسطه‌ها، امکان عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌شود.

این فعال بازار لوازم‌التحریر همچنین بر لزوم حمایت جدی از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد و گفت: اگر دولت و نهادهای متولی از کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی ایرانی حمایت کنند، هم کیفیت محصولات ارتقا می‌یابد و هم وابستگی به کالاهای خارجی کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، خانواده‌ها می‌توانند با قیمت عادلانه‌تری نیازهای فرزندان خود را برطرف کنند.

وی نظارت مستمر بر بازار را دیگر راهکار مهم دانست و خاطرنشان کرد: لازم است چرخه تولید تا عرضه تحت کنترل دقیق دستگاه‌های نظارتی باشد. اگر این نظارت‌ها واقعی و جدی باشد، امکان سوءاستفاده سودجویان، احتکار یا افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها به حداقل می‌رسد.

این کاسب کرمانشاهی در پایان گفت: بازار لوازم‌التحریر با زندگی روزمره خانواده‌ها و آینده تحصیلی فرزندان آن‌ها گره خورده است؛ بنابراین ضروری است مسئولان با برنامه‌ریزی درست و حمایت عملی، شرایطی فراهم کنند که هم تولیدکننده سود منطقی داشته باشد و هم مصرف‌کننده بتواند با آرامش و بدون نگرانی خرید کند.

امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد مسئولان با تصمیمات عملی، نظارت مؤثر بر بازار و حمایت از تولید داخلی، مانع از سوءاستفاده سودجویان شوند و آرامش را به سفره‌های مردم بازگردانند.